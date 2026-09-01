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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید الخزعلی و الخطیب بر لزوم تداوم حمایت از ملت لبنان

2 دبیرکل جنبش عصائب اهل حق در عراق و نائب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان دیدار و بر لزوم تداوم حمایت و پشتیبانی از ملت لبنان تاکید کردند.

جوان آنلاین: قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل حق در عراق روز سه شنبه در بغداد میزبان علی الخطیب نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان بود.

به گزارش ایسنا، در این دیدار اوضاع انسانی سخت در لبنان به ویژه برای شیعیان این کشور در سایه تداوم حملات رژیم صهیونیستی و حمله به غیرنظامیان بی‌دفاع بررسی شد.

دو طرف درباره مشکلات مربوط به کمبود شدید دارو و لوازم پزشکی و درمانی و شرایط سخت انسانی و معیشتی در پی حملات رایزنی و بر تداوم حمایت و پشتیبانی از ملت لبنان در این شرایط تاکید کردند.

علی الخطیب ضمن تحسین مواضع الخزعلی در قبال ملت لبنان، از کمک‌های ارسالی به لبنان به ویژه خودرو‌های اورژانس و وعده‌های غذایی که به صورت مستمر ادامه دارد، تقدیر کرد.

او تاکید کرد که این مواضع بیان کننده عمق برادر و انسجام میان فرزندان امت است.

نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان از مواضع دولت عراق در حمایت و پشتیبانی از ملت لبنان تقدیر و به اهمیت تداوم این حمایت در مقابله با شرایط سخت اشاره کرد.

الخزعلی نیز بر لزوم حمایت از ملت لبنان و ایستادگی در کنار آنها در این شرایط سخت تاکید کرد.

دبیرکل جنبش عصائب اهل حق، مقاومت و پایداری اهالی جنوب لبنان و ثبات آنها و صبر، قدرت و پایبندی به سرزمین و جامعه خود را تحسین و بر اهمیت وحدت صف و همبستگی در مقابله با چالش‌ها و بحران‌ها تاکید کرد.

برچسب ها: عراق ، رژیم صهیونیستی ، لبنان ، قیس الخزعلی
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