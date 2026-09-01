درخواست مردم انگلیس از دولت برای تعلیق صادرات سلاح به اسرائیل

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز امروز (سهشنبه) با انتشار یک گزارش تصویری از این اقدام، نوشت که جولیت استیونسون، بازیگر انگلیسی، و فعالان حقوق بشر، طوماری را به دفتر نخست وزیری ارائه کرده و از دولت لندن میخواهند که انتقال سلاح به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش ایرنا، این در حالی است که بیش از یکصد دیپلمات پیشین انگلیسی و فرانسوی درخواست کمسابقهای را برای توقف انتقال سلاح، تعلیق توافقهای تجاری و تحریم شهرکهای صهیونیستی، مطرح کردند.
لندن طی دو سال گذشته شماری از مجوزهای صادرات تسلیحات قابل استفاده در عملیات غزه را تعلیق و ایتمار بنگویر و بزالل اسموتریچ، دو وزیر رژیم صهیونیستی، را تحریم کرده است. انگلیس همچنین همراه با فرانسه، کانادا و نروژ شش نهاد و یک فرد را به جرم تأمین مالی و تسهیل خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیها هدف محدودیت قرار داده است.
بااینحال، این اقدامات به تحریم جامع تسلیحاتی منجر نشده است. براساس آخرین دادههای تفصیلی دولت انگلیس، تا اسفندماه ۱۴۰۴ همچنان ۳۹۵ مجوز تعلیقنشده صادرات به مقصد رژیم صهیونیستی برقرار بود که ۲۰۳ مورد در طبقه نظامی قرار داشت.
از مرداد تا اسفند ۱۴۰۴ نیز ۱۱۲ مجوز تازه صادر شد که ۵۵ مورد آن در رده نظامی قرار داشت. دولت انگلیس ادعا میکند این مجوزها شامل تجهیزات آموزشی، قطعات سامانههای پدافندی، اقلام مورد استفاده برای صادرات مجدد و تجهیزاتی است که کاربرد رزمی در غزه ندارند.
با این حال، استمرار صدور مجوزها نشان میدهد سیاست لندن با مطالبه دیپلماتها برای توقف کامل انتقال تسلیحات فاصله دارد.