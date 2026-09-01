سرمربی پرسپولیس به نشست خبری نرسید

پرواز کاروان تیم فوتبال پرسپولیس به اصفهان با تاخیر ۱۰۰ دقیقه‌ای انجام شد و به همین دلیل مهدی تارتار به نشست خبری پیش از دربی نرسید.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، علیرضا اشرف، مدیر رسانه‌ای تیم در این زمینه اظهار کرد: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با هیئت فوتبال اصفهان قرار بود امروز از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه در خدمت اصحاب محترم رسانه باشیم و در نشست خبری پیش از شهرآورد شرکت کنیم، اما پرواز کاروان پرسپولیس با تاخیر یک ساعت و ۴۰ دقیقه‌ای مواجه شد.

او ادامه داد: با توجه به مسافت فرودگاه تا محل برگزاری نشست خبری عملا شانسی برای شرکت در کنفرانس نداشتیم و ضمن عذرخواهی از خبرنگاران عزیز متاسفانه نتوانستیم در خدمتشان باشیم.

کاروان پرسپولیس ساعت ۱۸:۲۵ دقیقه وارد فرودگاه اصفهان شد و بلافاصله با دو دستگاه اتوبوس به سمت هتل محل اقامت خود حرکت کرد.