رئیس‌جمهور تأکید کرد: اجلاس سازمان همکاری شانگهای بسیار پربار بود و امیدوارم مردم عزیز کشورمان در ادامه، نتایج این دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌ها را به‌خوبی احساس کنند.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، در پایان حضور در بیست و ششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، با اشاره به دیدار‌ها و برنامه‌های انجام‌شده اظهار داشت: در مدت حضور در این اجلاس، نشست‌ها و ملاقات‌های بسیار خوبی داشتیم و در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات و مشکلات ایجادشده در منطقه و همچنین مسئولیت‌های سازمان همکاری شانگهای و کشور‌های عضو را تشریح کردیم.

رئیس‌جمهور افزود: در بیانیه پایانی اجلاس، همه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای بدون استثنا، تجاوز به ایران را غیرقابل قبول دانستند و ضمن محکوم کردن متجاوز، بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی کشور‌ها تأکید کردند.

پزشکیان ادامه داد: کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای همچنین شهادت رهبر عزیزمان را به ملت ایران تسلیت گفتند، با مردم کشورمان ابراز همدردی کردند و بر ضرورت تلاش برای برقراری صلح و آرامش در منطقه تأکید داشتند.

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدار‌های دوجانبه در حاشیه این اجلاس تصریح کرد: در جریان این سفر با چندین نفر از رؤسای جمهور و سران کشور‌ها به‌طور مستقیم گفت‌و‌گو کردیم که سران هند، آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان از جمله این مقامات بودند. با جناب آقای پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز جلسه بسیار خوبی داشتیم و با سران و مقامات تعدادی دیگر از کشور‌ها هم در حاشیه اجلاس گفت‌و‌گو کردیم.

پزشکیان گفت: گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده بسیار سازنده بود و در این دیدار‌ها درباره تجاوز آمریکا به ایران، محکومیت این اقدام از سوی کشور‌های حاضر و ابراز تسلیت به مناسبت شهادت عزیزان کشورمان گفت‌و‌گو شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مسائل مربوط به گسترش روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز از دیگر محور‌های این دیدار‌ها بود و به نظر من، جلسات و رایزنی‌های انجام شده، بسیار مؤثر بود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: همه طرف‌ها قول دادند برای رفع مشکلات موجود به ایران کمک کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز به این کشور‌ها کمک کند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم صلح و امنیت را در منطقه برقرار کنیم.

رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: این اجلاس بسیار پربار بود و امیدوارم مردم عزیز کشورمان در ادامه، نتایج این دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌ها را به‌خوبی احساس کنند.