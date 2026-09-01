جوان آنلاین: به نقل از الشروق، فرماندهی ارتش لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که هیکل در روزهای ۳۰ و ۳۱ آگوست ۲۰۲۶ (۸ و ۹ شهریور) به اردن سفر و با ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور در کاخ سلطنتی «الحسینیه» دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایرنا، در این دیدار، «حسین بن عبدالله» ولیعهد اردن، سرلشکر «یوسف احمد الحنیطی» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور و جمعی از مقامات حضور داشتند. بر اساس این بیانیه، «ملک عبدالله دوم» بر ایستادگی اردن در کنار لبنان و حمایت از تلاشهای این کشور برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی تاکید کرد.
پادشاه اردن همچنین حمایت کامل خود را از برگزاری کنفرانس بینالمللی برای پشتیبانی از نیروهای مسلح لبنان، که قرار است ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ شهریور) در پاریس برگزار شود اعلام کرد.
در ادامه این سفر، هیکل از مقر فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن بازدید کرد و پس از برگزاری مراسم رسمی، با سرلشکر یوسف الحنیطی رئیس ستاد مشترک ارتش اردن دیدار داشت. طرفین در این نشست، در خصوص تحولات اخیر و راههای افزایش هماهنگی بین دو ارتش گفتوگو و بر اهمیت حمایت از ارتش لبنان در شرایط دشوار کنونی تاکید کردند. فرمانده ارتش لبنان نیز از ابتکارات مداوم اردن در جهت تقویت توانمندیهای ارتش این کشور قدردانی کرد.
این رایزنیها همزمان با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان که از ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده است، انجام میشود؛ تجاوزاتی که بنا بر اعلام مقامات لبنانی تاکنون منجر به شهادت بیش از ۴ هزار نفر، مجروح شدن بیش از ۱۲ هزار تن و آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است.
گفتنی است رژیم صهیونیستی بخشهایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد که برخی از این مناطق از دههها پیش و برخی دیگر مربوط به جنگ سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ است؛ این رژیم در جریان تجاوز اخیر خود دامنه اشغالگریاش را به داخل خاک لبنان گسترش داده است.