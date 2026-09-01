وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بیش از هر زمان دیگری، آینده جهان به سمت چندقطبی و چندجانبه‌گرایی پیش می‌رود و این امر نیازمند همکاری و همبستگی بیشتر میان کشور‌ها است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان، ابراز خوشوقتی کرد که همراه با رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان در این رویداد مهم شرکت کرده است.

وی در ادامه به دیدار و گفت‌و‌گو‌های خود با مقامات ارشد کشور‌های اوراسیایی، چین و جنوب آسیا اشاره کرد و بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تأکید نمود. همچنین، وزیر امور خارجه بر ضرورت اتحاد کشور‌ها برای مدیریت روند افول یک امپراتوری بیمار تأکید کرد.

وی خاطرنشان ساخت که بیش از هر زمان دیگری، آینده جهان به سمت چندقطبی و چندجانبه‌گرایی پیش می‌رود و این امر نیازمند همکاری و همبستگی بیشتر میان کشور‌ها است.