جوان آنلاین: به نقل از رویترز، «مارک کارنی»، نخست وزیر کانادا در واکنش به رفتار توهین آمیز مقامات آمریکایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر «نظر شما درباره توهین وزرای کابینه آمریکا به ارتش کانادا چیست؟»، اعلام کرد: این کار در شأن جایگاه آنها نیست.
به گزارش مهر، نخستوزیر کانادا سپس اضافه کرد: هر زمان که آمریکاییها دست از ساختن «مِم» (تصاویر طنز اینترنتی)، کنایه زدن و تظاهر به سرسختی بردارند و برای انجام گفتوگوها میان دو کشور رویکردی جدی در پیش بگیرند، آن وقت میتوانیم آن گفتوگوها را انجام دهیم.
«مارک کارنی»، سپس اضافه کرد: این رفتار سازنده نیست، اما دموکراسی آنها همینگونه است.
این در حالیست که نخستوزیر کانادا در واکنش به اقدام «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای تغییر نام دریاچه انتاریو، بر حفظ نام تاریخی این پهنه آبی تأکید کرد.
گفتنی است که نام «دریاچه انتاریو»، پیش از تشکیل کشور کانادا و حتی پیش از اعلام استقلال آمریکا مورد استفاده بوده است.
ترامپ پیشتر با امضای یک فرمان اجرایی، دستور تغییر نام «دریاچه انتاریو» به «دریاچه آمریکا» را در اسناد و سامانههای جغرافیایی دولت فدرال آمریکا صادر کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تنشهای تجاری میان واشنگتن و اتاوا نیز تشدید شده است.
ترامپ جنگ تجاری با کانادا را از سر گرفته و ۵۰ درصد تعرفه بر برخی از کالاهای کانادایی اعمال کرده و پس از شکست مذاکرات دو جانبه، همچنان تهدید به اقدامات بیشتر میکند.