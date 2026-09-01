جوان آنلاین: مسعود پزشکیان روز سه شنبه ۱۰ شهریور در پایان اجلاس شانگهای گفت: ما دیروز و امروز ملاقاتهای بسیار خوبی داشتیم؛ از جمله در اجلاس همکاریهای کشورهای عضو شانگهای. در نشستهای مثبت این اجلاس که سران کشورها در آن حضور داشتند، ما سخنرانی کردیم، مواضع خود را بیان کردیم و به مشکلاتی که در منطقه ایجاد شده و همچنین مسئولیتهای سازمان شانگهای و اعضای آن پرداختیم.
وی افزود: در نهایت، در بیانیهای که تصویب شد، همه اعضای سازمان شانگهای بدون استثنا تایید کردند که تجاوز به ایران، تجاوزی غیرقابلقبول است؛ متجاوز را محکوم کردند و بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها تأکید کردند. همچنین در این بیانیه، اعضا ضمن تسلیت نسبت به شهادت رهبر عزیزمان، با ملت ایران ابراز همدردی کردند و بر ضرورت تلاش برای صلح و آرامش در منطقه تأکید داشتند.
رئیس جمهور ادامه داد: ما در این اجلاس موفق شدیم با ۶ رئیسجمهور به طور مستقیم گفتوگو کنیم؛ از جمله هند، روسیه (که جلسه بسیار خوبی با رئیسجمهور پوتین داشتیم)، آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان. همچنین با تعدادی دیگر از کشورها نیز در حاشیه گفتوگوهایی داشتیم.
پزشکیان تاکید کرد: تمام این گفتوگوها بسیار سازنده بود؛ هم در رابطه با محکومیت نوع تهاجم آمریکا به ایران و تسلیت آنها بابت شهادت عزیزانمان در ایران، و هم در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که باید با یکدیگر داشته باشیم.
وی گفت: به نظر من این جلسات بسیار مؤثر بود و همه طرفها متعهد شدند که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنند تا بتوانیم با همکاری هم، صلح و امنیت را در منطقه برقرار سازیم. این اجلاس بسیار پربار بود و امیدوارم نتایج مثبت آن در ادامه بهخوبی توسط مردم عزیز کشورمان احساس شود.