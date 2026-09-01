جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، بسنت در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست گروه ۲۰ در کارولینای شمالی گفت: «هر کسی که با سپاه پاسداران تجارت کند، ممکن است (مشمول تحریم شود).»
به گزارش ایسنا، وی در ادامه ادعا کرد وزارت خزانهداری داراییهای سپاه را زیر نظر دارد و میداند حسابهای بانکی آن در کجا قرار دارند.
بسنت مدعی شد: «ما آنها را مسدود خواهیم کرد... همه این موارد را تعطیل خواهیم کرد.»
بسنت در اواخر اوت، مدعی آغاز طرحی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» با هدف منزوی کردن تهران شد. وی مدعی شده بود که هدف این اقدامات، مسدود کردن تمامی منابع درآمدی احتمالی است که به تامین مالی تهران کمک میکنند.
پیشتر وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای درباره تروریسم اقتصادی آمریکا، ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا علیه ایران اعلام کرده بود: «مشارکت در اجرای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، به منزله همدستی در تحمیل اراده غیرقانونی یک دولت بر دولتهای مستقل و اخلال در روابط اقتصادی و تجاری مشروع آنان است و این امر به معنی مشارکت در تخریب مهمترین اصل منشور ملل متحد یعنی احترام به برابری حاکمیتی کشورها خواهد بود.»
وزیر خزانهداری آمریکا در ادامه صحبتهای خود تلاش کرد که تنگه هرمز را کمارزش جلوه دهد و مدعی شد که تنگه هرمز طی دو سال آینده دیگر یک مسیر حیاتی برای تجارت نخواهد بود.
درحالی واشنگتن علیرغم تلاشهای بیوقفه خود در بازگشایی تنگه هرمز ناتوان بوده - که خود گواهی بر جایگاه بسیار مهم این تنگه در انتقال جریان جهانی انرژی است - وزیر خزانهداری آمریکا در اظهاراتی واهی ادعا کرد: «دو سال دیگر، تنگه هرمز مانند یک قطعه آب بیارزش خواهد بود. نفت از طریق خطوط لوله از مسیرهای زمینی منتقل خواهد شد.»
تنگه هرمز همچنان یکی از مسیرهای اصلی تجارت جهانی انرژی محسوب میشود. با افزایش تنشهای منطقهای، تردد کشتیها از این تنگه بهطور محسوسی کاهش یافته است. در روزهای اخیر، شمار کشتیهای عبوری به حدی ناچیز رسیده و نفتکشهای بزرگ و کشتیهای حمل گاز عملا استفاده از این مسیر را متوقف کردهاند. پیش از تشدید تنشها، حدود یکپنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این تنگه عبور میکرد.
در همین راستا «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران درباره آخرین تحولات تنگه هرمز گفت: «ما در یک جنگ تمام عیار نظامی و پیچیده با دشمن قدرتمند هستیم. در برخی مقاطع، دشمن توفیق اندکی پیدا کرده و توانسته به فرض چند کشتی را عبور دهد، اما نکته اصلی این است که نیروهای نظامی ما کنترل تنگه را بهطور کامل در دست دارند و اجازه باز شدن آن را نمیدهند. در هر کجا حرکتی از دشمن ببینند، با اقتدار و دقت عکسالعمل نشان میدهند و اجازه نمیدهند آنها از تنگه عبور کنند. همه دیدند که در زد و خوردهای اخیر، دشمن به علت اینکه ما بر تنگه اعمال قدرت میکردیم، تلاش کرد ضرباتی بزند و متأسفانه دو نفر از عزیزان رزمنده ما به شهادت رسیدند و دو نفر هم به سختی مجروح شدند ولی ما در طی تنها چند ساعت پاسخ سهمگینی به آنها دادیم و موشکهای ما بر سر آنها فرود آمد.»
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین در ادامه صحبتهای خود تلاش کرد پکن را همسو با واشنگتن جلوه دهد و مدعی شد که آمریکا مواضع مشترک بیشتری با چین درباره درگیری با ایران نسبت به موارد اختلاف دارد.
بسنت ادعا کرد: «ما درباره ایران با چینیها نقاط مشترک بیشتری داریم تا مواردی که بر سر آنها اختلاف نظر داشته باشیم.»
وی ادعا کرد که واشنگتن و پکن درباره این موضوع که ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند و همچنین درباره بازگشایی تنگه هرمز برای کشتیرانی آزاد و ایمن، موضع مشترکی دارند.
بسنت مدعی شد: «بنابراین، ما در گفتوگوهای خصوصی با آنها درباره چگونگی تحقق این اهداف صحبت کردهایم.»
ادعای بسنت درباره تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات هستهای درحالی مطرح میشود که مقامات ایران بارها تاکید کردهاند که سلاح هستهای در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد.
پکن نیز به مراتب تاکید کرده که همکاری چین با ایران همواره مطابق با حقوق بینالملل بوده و نباید در معرض دخالت خارجی قرار گیرد.