سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، «بیانیه بیشکک» را تصویب و همکاری‌ها در زمینه‌های امنیت، تجارت و فناوری را گسترش دادند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) امروز سه شنبه «بیانیه بیشکک» را تصویب کردند و هم زمان با بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این سازمان، برنامه‌هایی را برای تعمیق همکاری‌ها در زمینه‌های امنیت، تجارت و فناوری تدوین کردند.

به گزارش مهر، این بیانیه در نشست شورای سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در پایتخت قرقیزستان تصویب شد؛ نشستی که سران کلیدی منطقه از جمله شی جین پینگ (رئیس جمهور چین)، ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) و نارندرا مودی (نخست وزیر هند) را گرد هم آورد.

بیانیه مذکور بر تعهد ۱۰ کشور عضو به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد تأکید مجدد کرد و خواستار تقویت نقش سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشبرد توسعه پایدار شد.

این سند همچنین از آنچه اعضا «نظم جهانی چندقطبی عادلانه‌تر و فراگیرتر» توصیف کردند، حمایت نمود و در عین حال خواستار اصلاحاتی در حکمرانی جهانی شد که نقش برابر کشور‌ها در تصمیم گیری را تضمین کند.

بیانیه مذکور همچنین بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، اصلاح حکمرانی اقتصادی جهانی و همکاری قوی‌تر در زمینه توسعه پایدار تأکید ورزید و با آنچه «استاندارد‌های دوگانه» به‌ویژه در حوزه حقوق بشر خوانده شد، مخالفت کرده است.

این گروه همچنین بر ماهیت غیرنظامی سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد و اظهار داشت که اعضای آن «به رویکردی پایبند هستند که روش‌های مبتنی بر بلوک بندی و تقابل را در رسیدگی به مسائل توسعه بین المللی و منطقه‌ای کنار می‌گذارد.»

علاوه بر این بیانیه، سران کشور‌های عضو بیش از ۲۰ سند دیگر را در زمینه‌های امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فناوری، حمل و نقل، انرژی و همکاری‌های زیست محیطی امضا کردند. این اقدامات شامل گام‌هایی برای تقویت امنیت منطقه‌ای و مقابله با قاچاق مواد مخدر، گسترش پیوند‌های حمل‌ونقل و لجستیک، توسعه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال، و تعمیق همکاری‌ها در مسائل انرژی و زیست محیطی بود.

این اجلاس همچنین همکاری نزدیک‌تر میان سازمان همکاری شانگهای و کمیسیون اتحادیه آفریقا را تصویب کرد و شهر لاهور پاکستان را به عنوان پایتخت گردشگری و فرهنگی این سازمان برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ برگزید.

سازمان همکاری شانگهای متشکل از ۱۰ کشور عضو است: بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان.

پاکستان ریاست سازمان همکاری شانگهای را از قرقیزستان تحویل خواهد گرفت و میزبان نشست بعدی شورای سران کشور‌ها در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.