جوان آنلاین: اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس عصر سه‌شنبه طی سخنانی خطاب به قانونگذاران کشورش گفت: پروژه شهرک‌سازی E۱ اسرائیل، زمینی را که فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور خود به دنبال آن هستند، قطع می‌کند و خطر ایجاد یک کشور فلسطینی را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه انگلیس در ادامه تاکید کرد: بریتانیا در هفته‌های آینده یک بسته جامع از اقدامات را علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی ارائه خواهد کرد.

انگلیس و دیگر کشور‌های اروپایی از اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی انتقاد کرده‌اند، در حالیکه اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس پیش از تصدی سمت خود گفته بود که «در حال بررسی اقداماتی جهت ممنوعیت تجارت کالا با شهرک‌های غیرقانونی است».

روزنامه تایمز روز دوشنبه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، «از نزدیک» هرگونه برنامه‌ای برای اعمال ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی را دنبال می‌کند.