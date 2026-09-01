اشپیگل: برلین در حال بررسی تعطیلی سرکنسولگری روسیه در بن است

یک رسانه آلمانی از احتمال تعطیلی سرکنسولگری و برخی مراکز فرهنگی و سیاسی وابسته به روسیه در ارتباط با کشف پهپاد در فرودگاه لایپزیگ/هاله آلمان خبر داد.

جوان آنلاین: نشریه اشپیگل در گزارشی اعلام کرد: آلمان قصد دارد دیپلمات‌های روسیه را از این کشور اخراج کند و طی روز‌های اخیر، موضوع تعطیلی سرکنسولگری این کشور در شهر بن را در ارتباط با کشف یک پهپاد مجهز به مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ/هاله بررسی کرده است.

به گزارش ایرنا، این نشریه نوشت: تعطیلی خانه روسیه در برلین نیز منتفی نیست، اما کابینه آلمان مطابق ماده ۴ پیمان ناتو درخواست رایزنی با سایر اعضا نخواهد کرد.

در ۲۹ آگوست (۷ شهریور ۱۴۰۵)، نشریه اروپایی «پولیتیکو» و چند رسانه آلمانی گزارش داده بودند که فریدریش مرتس صدراعظم آلمان قصد دارد روسیه را مسوول حادثه لایپزیگ معرفی کرده و از اقدامات تلافی‌جویانه گسترده خبر دهد.

سفارت روسیه در آلمان پیش‌تر کشف پهپاد در فرودگاه لایپزیگ/هاله را یک اقدام تحریک‌آمیز شتاب‌زده و ساختگی توصیف کرده و گفته بود این اقدام تت‌ها در خدمت منافع کی‌یف و جریان‌های سیاسی جنگ طلب اروپا است.

در شامگاه ۴ آگوست (۱۳ مرداد ۱۴۰۵)، یک پهپاد مجهز به بمب دست‌ساز در محوطه پروازی فرودگاه، در کنار یک فروند هواپیمای باری آنتونوف متعلق به اوکراین کشف شد؛ چاشنی انفجاری آن عمل نکرده بود. در همان شب، پهپاد دومی با یک فروند هواپیمای باری دی‌اچ‌ال برخورد کرد.

بعداً مشخص شد که با گذشت ۱۰ روز، بازرسان پهپاد سوم و همچنین آثاری از یک ماده منفجره قوی را پیدا کرده‌اند؛ این ماده احتمالاً حدود ۵۰ گرم هگزوژن بوده است.