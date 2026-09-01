عامل جعل تصاویر مستهجن کادر درمان بیمارستان دماوند دستگیر شد

روابط عمومی اداره اطلاعات سپاه دماوند از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از هوش مصنوعی، تصاویر خصوصی کارکنان بیمارستان را به محتوای مستهجن تبدیل و از آنان اخاذی می‌کرد.

جوان آنلاین: روابط عمومی اداره اطلاعات سپاه دماوند اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره انتشار تصاویر غیراخلاقی و ساختگی از کادر درمان و کارکنان بیمارستان دماوند در شبکه‌های اجتماعی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفت.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، با انجام اقدامات تخصصی، رصد مستمر فضای سایبری و پیگیری‌های فنی، متهم شناسایی و با دستور مقام قضایی در حین ارتکاب جرم دستگیر شد.

در جریان این عملیات، تجهیزات الکترونیکی و ادوات مورد استفاده متهم نیز توقیف و جمع‌آوری شد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد متهم با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی، تصاویر خصوصی شهروندان و کادر درمانی را دستکاری و به محتوای مستهجن تبدیل کرده و سپس با تهدید به انتشار آنها، قصد اخاذی داشته است.

این اقدامات با ورود به‌موقع نیرو‌های امنیتی ناکام ماند و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در پایان با هشدار به کاربران فضای مجازی، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای، رعایت نکات امنیتی در نگهداری تصاویر و اطلاعات خصوصی و پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری تأکید کردند.