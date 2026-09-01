مصوبه «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» تأیید شد

جوان آنلاین: در جلسه امروز (۱۰ شهریور ۱۴۰۵) هیئت عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نماینده روسای قوای مجریه و مقننه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، مصوبه اصلاحی «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در این جلسه، پس از اظهارات اعضای مجمع در ضرورت توجه به موضوع هوش مصنوعی و اهمیت حرکت نظام‌مند در کشور برای راهبری و توسعه هوش مصنوعی، گزارش دفتر هیئت عالی نظارت در خصوص این مصوبه و اصلاحات صورت گرفته مجلس برای رفع مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد.

در ادامه پس از استماع نظر نمایندگان قوای مقننه و مجریه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

در ابتدای این جلسه، کدخدایی با تبریک عید میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از پیام‌های راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت و هفته دولت، قدردانی کرد و گفت: تقویت وحدت، اتحاد و انسجام ملی و تبیین قدرت ملت و قوا و نیرو‌های مسلح ضرورت دارد.

سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فراز‌هایی از پیام مقام معظم رهبری، افزود: پرهیز از برجسته‌سازی نقاط ضعف و بیان عمومی کاستی‌ها، تنازع و نیز جلوگیری از مخدوش کردن اتحاد قوا به عنوان گامی موثر در تمدن‌سازی اهمیت دارد و ان‌شاء الله مسئولان همه قوا، خود را ملتزم به اجرای رهنمون‌های مقام معظم رهبری بدانند.