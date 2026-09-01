دعوت کمیته انضباطی عراق از منصوریان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عراق، منصوریان سرمربی ایرانی الطلبه از به خاطر اظهارات تند اخیرش فرا خواند.

جوان آنلاین: علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی الطلبه تهدید کرد که اگر تیمش در دیدار برابر نوروز بازنده اعلام شود به کنفدراسیون فدراسیون فوتبال آسیا و دادگاه CAS شکایت خواهد کرد.



به گزارش ایسنا، الطلبه در دیدار برابر نوروز با یک گل به پیروزی رسید، اما دو بازیکن الطلبه با یک شماره به میدان رفتند. هر دو بازیکن تیم منصوریان شماره ۷۷ را بر تن داشتند که بعد از متوجه شدن داور یکی از آنها مجبور شد که شماره ۱۷ را بر تن کند. این اتفاق باعث شد تا باشگاه نوروز بعد از پایان بازی از تیم منصوریان شکایت کند.

فدراسیون فوتبال عراق به مصاحبه شدید اللحن منصوریان واکنش نشان داد و او را برای توضیحات فراخوانده است.

رسانه باشگاه الطلبه در واکنش به این موضوع نوشت: همه ما پشت سر این سرمربی شجاع قرار می‌گیریم و فقط از «منصوریان» حمایت می‌کنیم. سکوت ما در قبال این موضوع به پایان رسیده است.