پوتین در بیشکک با اردوغان دیدار کرد

جوان آنلاین:پوتین روز سهشنبه در دیدار با اردوغان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت که ترکیه یکی از شرکای ممتاز روسیه در حوزههای سیاست خارجی و اقتصاد است.
پوتین در این باره گفت: «ترکیه یکی از شرکای ممتاز ما، هم در حوزه سیاست خارجی و هم در حوزه اقتصادی، است.»
رئیسجمهور روسیه افزود که سطح همکاریهای اقتصادی میان روسیه و ترکیه همچنان بالا باقی مانده است.
از سوی دیگر اردوغان نیز گفت که این گفتوگوها با پوتین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا روابط میان آنکارا و مسکو بهسرعت در حال توسعه است.
اردوغان بیان داشت: «من اهمیت بسیار زیادی برای دیدار با آقای رئیسجمهور [ولادیمیر پوتین]قائل هستم. روابط میان ترکیه و روسیه واقعا به سطح بسیار بالایی از توسعه رسیده است.»
رئیسجمهور ترکیه همچنین افزود که آنکارا و مسکو در انتظار افتتاح نیروگاه هستهای آککویو هستند و برای این منظور اقدامات مشترکی انجام خواهند داد.
رئیسجمهور روسیه نیز در این باره گفت: «شما این ماموریت را برای شرکت روساتم تعیین کردید که نخستین واحد را امسال راهاندازی کند و همینطور هم خواهد شد؛ شرکت طبق برنامه در حال کار است.»