تابستان ۲۰۲۶ رکورد گرمای انگلیس را شکست

تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد که میانگین شبانه‌روزی دمای انگلیس در تابستان ۲۰۲۶ به بالاترین سطح در نزدیک به ۱۵۰ سال گذشته رسیده و رکورد تازه‌ای را در تاریخ اقلیمی این کشور ثبت کرده است.

جوان آنلاین: اداره هواشناسی انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که میانگین شبانه‌روزی دما در سراسر این کشور طی سه ماه ژوئن، ژوئیه و اوت به ۱۶.۵ درجه سانتی‌گراد رسید که ۱.۹ درجه بالاتر از میانگین بلندمدت سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ است.

به گزارش ایرنا، این رقم چهار دهم درجه از رکورد پیشین که سال گذشته با میانگین دمای ۱۶.۱ درجه ثبت شد، بالاتر است. اداره هواشناسی انگلیس این فاصله را برای میانگین دمای یک فصل، قابل توجه توصیف کرده است.

بر پایه این آمار، تابستان ۲۰۲۶ نه‌تنها گرم‌ترین تابستان، بلکه گرم‌ترین فصل ثبت‌شده در انگلیس از زمان آغاز جمع‌آوری داده‌های سراسری در سال ۱۸۸۴ به‌شمار می‌رود.

«امی دوهرتی» رئیس مرکز ملی اطلاعات اقلیمی اداره هواشناسی انگلیس گفت که شرایط تابستان امسال بار دیگر رکورد‌های اقلیمی این کشور را شکسته است. وی افزود، افزایش دفعات شکسته‌شدن این رکوردها، تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی بر دمای انگلیس را نشان می‌دهد.

انگلیس، ولز و ایرلند شمالی هرکدام رکورد میانگین دمای تابستانی خود را شکستند و اسکاتلند نیز ششمین تابستان گرم خود را به‌طور مشترک ثبت کرد.

بالاترین دمای تابستان امسال روز ۱۳ اوت در منطقه «کیو گاردنز» لندن و با ۳۸.۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. دمای منطقه «لینگ‌وود» در نورفک نیز روز ۲۶ ژوئن به ۳۸ درجه رسید و رکورد گرمای این ماه را شکست. در مجموع ۵۴ ایستگاه هواشناسی بالاترین دمای روزانه تاریخ فعالیت خود را در تابستان امسال ثبت کردند.

تحلیل اداره هواشناسی انگلیس نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی احتمال وقوع تابستانی مانند سال ۲۰۲۶ را حدود ۱۳۰ برابر افزایش داده است. وقوع چنین گرمایی در شرایط طبیعی اقلیمی، رویدادی با احتمال یک‌بار در بیش از هزار سال ارزیابی می‌شد، اما اکنون ممکن است به‌طور متوسط هر ۹ سال یک‌بار تکرار شود.

تابستان امسال از نظر میزان تابش خورشید نیز در رتبه ششم قرار گرفت. سراسر کشور ۶۲۱.۹ ساعت آفتاب دریافت کرد که ۲۳ درصد بیشتر از میانگین معمول بود و انگلیس و ولز دومین تابستان آفتابی تاریخ خود را ثبت کردند.

دانشمندان اداره هواشناسی هشدار داده‌اند که با ادامه انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، تابستان‌های انگلیس گرم‌تر و خشک‌تر خواهد شد و رکورد‌های کنونی ممکن است در سال‌های آینده با فاصله‌های کوتاه‌تری شکسته شوند.