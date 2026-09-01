جوان آنلاین: سرانجام بارسلونا یک مهاجم جدید جذب کرد و با گابریل ژسوس برزیلی رسما قرارداد امضا کرد.

به گزارش ایسنا، ژسوس به حضور در بارسلونا واکنش نشان داد.

او گفت: برای اینکه رؤیایم برای بازی در بارسلونا محقق شود، از مطالبات مالی‌ام کم کردم.

ژسوس درباره لیگ قهرمانان اروپا گفت: لیگ قهرمانان اروپا؟ از همان لحظه‌ای که متوجه شدم امکان انتقال به اینجا وجود دارد، این موضوع در ذهنم بوده است و قهرمانی در این رقابت‌ها برای من یک رؤیای مطلق خواهد بود. همان‌طور که قبلاً گفتم، من به شانس و تصادف اعتقاد ندارم، بلکه به خدا ایمان دارم. اگر اکنون اینجا هستم، قطعاً او برای زندگی من برنامه‌ای دارد.

ستاره برزیلی جدید بارسلونا ادامه داد: من دو بار با منچسترسیتی و آرسنال در رسیدن به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا ناکام ماندم و از صمیم قلب امیدوارم بارسلونا بتواند این فصل در این رقابت‌ها تا مراحل پایانی پیش برود. این همچنان یک رؤیای بزرگ است. فصل هنوز در ابتدای راه قرار دارد و کار‌های زیادی برای انجام دادن داریم، اما تیم فوق‌العاده‌ای در اختیار داریم که توانایی کسب افتخارات را دارد.