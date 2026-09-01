معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی کشور درباره گستردگی شبکه پدافند هوایی کشور گفت: نیروهای پدافندی در بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نقطه کشور حضور دارند که بسیاری از این نقاط در مناطق صعب‌العبور قرار گرفته‌اند و نیروهای پدافندی در کویر، سواحل، جزایر و ارتفاعات مستقر هستند.

جوان آنلاین: سرتیپ دوم محمد صادقیان معاون هماهنگ‌ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش همزمان با دهم شهریورماه، روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و روز نیروی پدافند هوایی ارتش، در گفت‌وگویی با تشریح مأموریت‌ها و توانمندی‌های پدافند هوایی کشور، اظهار داشت: پدافند هوایی در سراسر کشور چهار مأموریت عمده کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری با اهداف هوایی را بر عهده دارد.

وی افزود: اصلی‌ترین مأموریت پدافند هوایی، کشف هرگونه شیء پرنده در آسمان جمهوری اسلامی ایران و حتی فراتر از مرزهای کشور است و پس از کشف، مراحل شناسایی و در صورت نیاز رهگیری توسط هواپیماهای شکاری یا درگیری با استفاده از موشک‌ها و سامانه‌های پدافندی انجام می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش اظهار داشت: مأموریت نهایی پدافند هوایی این است که اجازه ندهد هواگرد متخاصم مأموریت خود را انجام دهد و در صورت لزوم آن را منهدم کند.

سرتیپ دوم صادقیان با بیان اینکه مأموریت پدافند هوایی محدود به شرایط جنگی نیست، گفت: هر هواپیمای مسافربری که قصد ورود به کشور یا تردد میان شهرهای مختلف را دارد و همچنین انواع بالگردها و هواگردهای فعال در مأموریت‌های مختلف از جمله امدادرسانی، در چارچوب هماهنگی‌ها و مجوزهای پدافند هوایی فعالیت می‌کنند و آسمان کشور برای اجرای مأموریت آنها مدیریت می‌شود.

استقرار نیروهای پدافندی در بیش از ۳ هزار نقطه کشور

وی درباره گستردگی شبکه پدافند هوایی کشور یادآور شد: نیروهای پدافندی در بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نقطه کشور حضور دارند که بسیاری از این نقاط در مناطق صعب‌العبور قرار گرفته‌اند و نیروهای پدافندی در کویر، سواحل، جزایر و ارتفاعات مستقر هستند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: نیروهای پدافندی ارتش، سپاه و سایر ارکان نیروهای مسلح تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مأموریت خود را انجام می‌دهند و با استفاده از شبکه راداری، تجهیزات الکترواپتیکی و فناوری‌های روز، به‌ صورت ۲۴ ساعته آسمان کشور و حتی فراتر از آن را رصد و پایش می‌کنند.

سرتیپ دوم صادقیان با بیان اینکه اطلاعات حاصل از رصد و پایش در مراکز عملیاتی بررسی و پردازش می‌شود، گفت: در شبکه یکپارچه پدافند هوایی، تصمیم‌گیری‌ها باید در لحظه انجام شود و اینکه با هر هدف چگونه برخورد شود، به کدام هدف اخطار داده شود، کدام هدف مورد اصابت قرار گیرد و برای درگیری با آن از چه سامانه‌ای استفاده شود، بخش مهمی از مأموریت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور است.

تحریم‌ها فرصتی برای خودکفایی پدافندی

وی درباره روند بومی‌سازی تجهیزات پدافندی کشور تصریح کرد: محدودیت فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران موضوع تازه‌ای نیست و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با چنین شرایطی مواجه بوده‌ایم، اما این تحریم‌ها برای نیروهای مسلح به یک فرصت تبدیل شد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش خاطرنشان کرد: وابستگی به تجهیزات خارجی ممکن است این محدودیت را ایجاد کند که حتی یک سامانه به‌روز، به‌طور کامل با شرایط جغرافیایی، نیازهای عملیاتی و نوع تهدیدهای پیش‌روی کشور تطابق نداشته باشد.

سرتیپ دوم صادقیان گفت: بر همین اساس، نیروهای مسلح با همکاری صنایع دفاعی وزارت دفاع، چرخه طراحی و ساخت سامانه‌ها را بر مبنای نیاز عملیاتی، شرایط جغرافیایی کشور و تهدیدشناسی دنبال کردند و امروز شاهد طراحی و ساخت سامانه‌های بومی توسط دانشمندان ایرانی با مشورت و همفکری رزمندگان نیروهای مسلح هستیم.

وی تأکید کرد: امروز در تهیه و ساخت سامانه‌های بومی پدافندی هیچ گلوگاهی نداریم.

به‌روزرسانی متناسب با نوع تهدید

معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده در جنگ‌های اخیر افزود: در بحبوحه جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، متناسب با نوع تهاجم دشمن، تغییراتی در سامانه‌های پدافندی ایجاد کردیم؛ نرم‌افزارها تغییر کرد، جانمایی‌های جدید انجام شد و طراحی‌های تازه صورت گرفت.

سرتیپ دوم صادقیان تصریح کرد: این قابلیت به دلیل بومی بودن سامانه‌ها به وجود آمده است و به ما امکان می‌دهد متناسب با تهدید دشمن، تغییرات مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان روی تجهیزات اعمال کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: نیروی پدافند هوایی ارتش در سه مقطع، از جمله حوادث پنجم آبان ۱۴۰۳، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، در مجموع ۱۵۸ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.