وزارت خارجه قطر از ادامه گفت‌وگو با شرکای میانجی‌گر خود درباره راهکارهای کاهش تنش در منطقه خبر داد و تأکید کرد که حل نشدن بحران تنگه هرمز می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود.

جوان آنلاین: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات مربوط به کاهش تنش در منطقه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش العربی الجدید، الانصاری همچنین گفت: «رایزنی‌ها با شرکای میانجی‌گر و پیگیری نتایج سفر نخست‌وزیر ما به تهران ادامه دارد.»

وی در ادامه افزود: «اسرائیل می‌خواهد واقعیت جدیدی را در منطقه تحمیل کند و جامعه بین‌المللی باید با این مسأله مقابله کند.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین تأکید کرد: «بحران موجود در منطقه، یک بحران بین‌المللی است و ما با شرکای میانجی‌گر برای بازگشت به مذاکرات تلاش می‌کنیم.»

الانصاری همچنین خاطرنشان کرد: «ادامه یافتن بحران تنگه هرمز بدون حل‌وفصل، به تشدید تنش منجر خواهد شد و به همه طرف‌ها آسیب خواهد رساند.»

وی تصریح کرد: «ما با شرکای خود برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنیم.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین اظهار داشت: «ما نسبت به سوءاستفاده اسرائیل از تشدید تنش در منطقه برای تحمیل واقعیتی جدید هشدار داده‌ایم.»

وی در پایان گفت: «ما درباره تحمیل واقعیتی جدید از سوی اسرائیل در مناطق فلسطینی، لبنانی و سوری هشدار می‌دهیم.»