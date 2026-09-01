جوان آنلاین: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که رایزنیها با عمان و پاکستان درباره اقدامات مربوط به کاهش تنش در منطقه ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش العربی الجدید، الانصاری همچنین گفت: «رایزنیها با شرکای میانجیگر و پیگیری نتایج سفر نخستوزیر ما به تهران ادامه دارد.»
وی در ادامه افزود: «اسرائیل میخواهد واقعیت جدیدی را در منطقه تحمیل کند و جامعه بینالمللی باید با این مسأله مقابله کند.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین تأکید کرد: «بحران موجود در منطقه، یک بحران بینالمللی است و ما با شرکای میانجیگر برای بازگشت به مذاکرات تلاش میکنیم.»
الانصاری همچنین خاطرنشان کرد: «ادامه یافتن بحران تنگه هرمز بدون حلوفصل، به تشدید تنش منجر خواهد شد و به همه طرفها آسیب خواهد رساند.»
وی تصریح کرد: «ما با شرکای خود برای دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز و بازگشایی تنگه هرمز تلاش میکنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین اظهار داشت: «ما نسبت به سوءاستفاده اسرائیل از تشدید تنش در منطقه برای تحمیل واقعیتی جدید هشدار دادهایم.»
وی در پایان گفت: «ما درباره تحمیل واقعیتی جدید از سوی اسرائیل در مناطق فلسطینی، لبنانی و سوری هشدار میدهیم.»