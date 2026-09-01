جوان آنلاین: اسماعیل بقائی در نشست خبری اظهار داشت: وزارتخارجه بعنوان دستگاه برتر در بخش جشنواره شهید رجائی انتخاب شد. این انتخاب صرفا عنوان اداری نیست بلکه تلاش همکاران ما در کنار میدان چراغ دیپلماسی را روشن نگه داشتند و از طریق رایزنی های بین المللی در جهت منافع ملت ایران کوشیدند.

وی با اشاره به شهادت سه تن از هموطنان در پی حمله امریکا به لارک، ادامه داد: به خانواده های این شهدا ومردم ایران تسلیت می‌گویم.

سخنگوی‌دستگاه دیپلماسی درمورد اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه تفاهمنامه پاکستان تکه‌ی کاغذ است، گفت: وزارت خارجه بر اساس منافع و مصالح کشور تحولات را ارزیابی می کند و هرآنچه بر اساس مراجع ذی‌صلاح تصمیم گیری شود همان را اجرا می کند. در اینکه مقامات امریکا دچار نوسان در رویکردهاست تردیدی نیست، اما این باعث نمی‌شود ما در استفاده از همه ظرفیت هایمان غافل شویم لذا هرجا لازم باشد از توانمندی ها از ابزار دیپلماسی برای تبیین منافع و احقاق حقوق ملت ایران استفاده خواهیم کرد.

بقائی در مورد یافتن فرمول برای پایان جنگ، غیر از فرمول یادداشت تفاهم پاکستان، بیان کرد: فرمول دائمی ما منافع ملی است و با توجه به شرایط برای تامین منافع ملی تصمیم گیری می شود. عاصم منیر نه پیام منفی داشت نه مثبت. پاکستان طی مدت اخیر تلاش هایی را برای کاهش تنش انجام داده و اقای عاصم‌منیر نیز در همین راستا سفری را به ایران داشتند. آمریکایی ها مفهوم مذاکره را با دیکته کردن اشتباه گرفتند. تاکید ما این است که با تمام توان مراقب تحرکات دشمن باشیم. هیچ تعرضی را نیروهای مسلح ما بی پاسخ نخواهند گذاشت.