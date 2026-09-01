اردوغان: توافق مکه مبتنی بر بازدارندگی جمعی و صلح جهانی است

رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در بیشکک تاکید کرد که اتحاد دفاعی مکه، مبتنی بر بازدارندگی جمعی است و سهم قابل توجهی در صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.

جوان آنلاین: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت که ترکیه به دنبال تعمیق همکاری با سازمان همکاری شانگهای خواهد بود که او آن را «ستاره در حال ظهور» توصیف کرد.

به گزارش مهر، اردوغان در نشست شانگهای پلاس در بیشکک، پایتخت قرقیزستان گفت: ما تلاش خواهیم کرد تا همکاری خود را با سازمان همکاری شانگهای، که آن را به عنوان یک ستاره در حال ظهور می‌بینیم، در هر زمینه‌ای پیش ببریم.

وی افزود: سازمان همکاری شانگهای که نماینده ۳.۵ میلیارد نفر و ۳۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی است، عنصری ضروری از یک نظم چندقطبی است. ترکیه مسئولیت حل مناقشات از طریق گفتگو و دیپلماسی را بر عهده می‌گیرد و به تلاش برای صلح، آرامش و ثبات در سراسر جهان ادامه خواهد داد.

اردوغان همچنین گفت: ما معتقدیم که این سازمان نه تنها در تضمین صلح و ثبات، بلکه در ایجاد کریدورهای حمل و نقل امن و تضمین امنیت تأمین انرژی نیز نقش خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد که ترکیه قصد دارد نقش خود را در مبارزه با اثرات منفی تغییرات اقلیمی ایفا کند و میزبان اجلاس COP۳۱ در آنتالیا در ۱۱ و ۱۲ نوامبر خواهد بود.

رئیس جمهور ترکیه افزود: ما می‌خواهیم ابتکار کریدور میانی عبوری از دریای خزر با ابتکار کمربند و جاده همسو باشد و اهمیت زیادی برای همکاری در درون این سازمان قائل است.

اردوغان با اشاره به اینکه غزه و لبنان نباید فراموش شوند، گفت که ۷۴۰۰۰ نفر در حملات اسرائیل شهید شده‌اند و هشدار داد که کل منطقه بهای این سیاست تهاجمی را می‌پردازد.

او همچنین خاطرنشان کرد: اتحاد دفاعی مکه، مبتنی بر مالکیت منطقه‌ای و بازدارندگی جمعی سهم قابل توجهی در صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.