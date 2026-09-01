جوان آنلاین: هیئت تحریریه واشنگتن‌پست در گزارشی تحت عنوان «هزینه واقعی جنگ ایران» به ابعاد تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و هزینه‌های آن برای مردم آمریکا با تمرکز بر هزینه نظامی و فرسایش توان دفاعی آمریکا و نه فقط صرفاً رقم دلاری جنگ پرداخته و اذعان می کند که در این مسیر پنهان کاری صورت می گیرد و شفاف سازی وجود ندارد.

واشنگتن‌پست می‌نویسد جنگ ایران از ابتدا با بررسی و نظارت کافی آغاز نشد و اکنون نیز با پنهان کاری بیش از حد ادامه پیدا می‌کند. به نوشته این گزارش، دولت آمریکا تلاش کرده است هزینه واقعی جنگی را که دونالد ترامپ آغاز کرده، از افکار عمومی پنهان کند؛ هزینه‌ای که علاوه بر پول، آمادگی نظامی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

طبق گزارش قبلی واشنگتن‌پست، چند فرمانده ارشد به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا هشدار داده‌اند که ادامه عملیات گسترده در ایران قابل دوام نیست و می‌تواند توان ارتش آمریکا برای مقابله با تهدیدهای دیگر از جمله تهدید علیه خاک آمریکا را کاهش دهد.

واشنگتن‌پست تأکید می‌کند که فشار جنگ فقط روی بودجه نیست بلکه حدود یک‌چهارم پهپادهای MQ-9 Reaper پنتاگون در جریان جنگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ذخایر برخی تسلیحات حیاتی رو به کاهش است. نیروهای آمریکایی بیش از حد معمول درگیر و مستقر شده‌اند و این مسئله بر روحیه نیروها اثر گذاشته است. تنها ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه اقیانوس آرام نیز در اوایل اوت به خاورمیانه منتقل شده است. متحدان آمریکا نیز از وضعیت موجود نگران و متزلزل شده‌اند.

بنابراین از نگاه واشنگتن‌پست، مسئله فقط این نیست که آمریکا چقدر برای جنگ پول خرج کرده؛ بلکه این است که چه میزان از منابع نظامی محدود آمریکا مصرف شده و جایگزینی آنها چقدر زمان خواهد برد.

به نوشته واشنگتن پست پیش از این فرماندهان مسئول نیروهای آمریکا در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به همراه عالی‌ترین مقام نیروی دریایی آمریکا با دستور هگست برای تمدید استقرار نیروها مخالفت کرده‌اند؛ هرچند گفته‌اند دستور را اجرا خواهند کرد.

این گزارش سپس از تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ انتقاد می‌کند. به نوشته واشنگتن‌پست، شش ماه پیش ترامپ آمریکا را وارد یک جنگ پیش‌دستانه کرد، بدون آنکه توضیح قانع‌کننده‌ای درباره ضرورت آن برای منافع ملی ارائه کند.

این روزنامه می‌گوید ترامپ استراتژی روشن و مشخصی برای جنگ ارائه نکرد. درباره نحوه پایان جنگ توضیح روشنی نداد و برای آغاز جنگ از کنگره مجوز رسمی درخواست نکرد.

واشنگتن‌پست همچنین معتقد است دولت ترامپ تصور می‌کرد این جنگ آسان خواهد بود. این تصور، به نوشته سرمقاله، تحت تأثیر موفقیت عملیات آمریکا برای برکناری نیکلاس مادورو در ونزوئلا شکل گرفته بود. اما نتیجه، از دید روزنامه یک «باتلاق» بوده است؛ وضعیتی که ترامپ اکنون می‌خواهد دست‌کم تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مسئله ایران را از دستور کار سیاسی دور کند.

در این گزارش آمده است: هزینه جنگ علیه ایران را نباید فقط با رقم دلار محاسبه کرد. هزینه واقعی شامل کاهش ذخایر موشکی و تسلیحاتی، مصرف پهپادها، فرسودگی نیروها، کاهش آمادگی ارتش برای تهدیدهای دیگر، جابه‌جایی ناوها و نیروها و نگرانی متحدان آمریکا نیز می‌شود.

از نظر هیئت تحریریه واشنگتن‌پست، مردم آمریکا حق دارند این اطلاعات را بدانند زیرا بدون اطلاع از هزینه‌های واقعی جنگ نمی‌توانند درباره عملکرد دولت و رئیس‌جمهور قضاوت کنند. مقاله در نهایت استدلال می‌کند که شفافیت درباره هزینه‌های جنگ برای پاسخگو کردن رهبران منتخب ضروری است.