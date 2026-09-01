وزیر کشور با بیان اینکه امنیت مرز‌ها و داخل کشور در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، گفت: دستگاه‌های امنیتی اجازه نخواهند داد اقدامات کور برخی گروه‌های خرابکار به تهدیدی پایدار تبدیل شود.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت امنیت مرزها و تحرکات گروه‌های خرابکار اظهار کرد: با تلاش مجموعه نیروهای مسئول تأمین امنیت، شرایط در مرزها و داخل کشور مطلوب است و امنیت برقرار است.

وی افزود: نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و نظامی در کنار حضور و همراهی مردم، برای حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند و در مجموع وضعیت امنیتی کشور مناسب و قابل قبول است.

وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره تحرکات برخی گروه‌های خرابکار در مناطق غربی کشور گفت: طبیعتاً ممکن است اقدامات کور و مواردی از این دست رخ دهد، اما در برابر چنین اقداماتی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

مومنی با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های مسئول ادامه داد: اجازه داده نخواهد شد اقدامات ناامن‌کننده در مرزها یا داخل کشور به تهدیدی پایدار تبدیل شود و دستگاه‌های مربوطه وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده در سفر به قزوین اظهار کرد: در این سفر در سه حوزه مختلف پروژه‌هایی به بهره‌برداری رسید که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن مربوط به مدیریت شهری بود.

وی افزود: در حوزه مدیریت شهری یک‌هزار و ۳۵۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۳ همت افتتاح شد و بیش از ۱۴۰ دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و اتوبوس نیز برای تقویت ناوگان شهرداری‌های استان به آنها واگذار شد.

مومنی گفت: تقویت تجهیزات و ماشین‌آلات شهرداری‌ها می‌تواند توان مدیریت شهری را در ارائه خدمات، اجرای پروژه‌های عمرانی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان افزایش دهد.

وی با اشاره به بخش صنعتی سفر خود به قزوین بیان کرد: خط تولید خودروی سواری و کامیونت نیز در این سفر به بهره‌برداری رسید. این مجموعه فعالیت خود را از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز کرده و امروز دو فاز تولید کامیونت و خودروی سواری آن افتتاح شد.

وزیر کشور درباره میزان داخلی‌سازی محصولات این واحد صنعتی نیز گفت: در بخش کامیونت حدود ۳۰ درصد قطعات و تجهیزات در داخل کشور تأمین می‌شود و بخش باقی‌مانده از خارج وارد می‌شود. در تولید خودروی سواری نیز میزان داخلی‌سازی حدود ۲۱ درصد است و سرمایه‌گذار افزایش این میزان را در برنامه دارد.

مومنی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را از بازیگران اصلی عرصه تولید و فعالیت اقتصادی دانست و اظهار کرد: دولت نباید جای تولیدکننده را بگیرد؛ وظیفه ما این است که موانع را برداریم، فرآیندها را تسهیل کنیم و از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت کنیم.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تجربه و توان لازم برای انجام فعالیت اقتصادی را دارند و در بسیاری از موارد می‌توانند کار را بهتر از مجموعه‌های دولتی پیش ببرند؛ بنابراین دولت باید به جای ایجاد محدودیت، مسیر فعالیت آنها را هموار کند.

وزیر کشور با اشاره به تأکیدات خود در نشست با استانداران سراسر کشور خاطرنشان کرد: همواره تأکید کرده‌ام که دستگاه‌های دولتی باید برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری وارد میدان شوند و حمایت و تسهیل‌گری را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین به پروژه‌های حوزه انرژی در استان قزوین اشاره کرد و گفت: در حوزه برق نیز ۶۴۵ پروژه در استان به بهره‌برداری رسید که یکی از بخش‌های آن مربوط به ایجاد ۴۳ مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی است.

مومنی در پایان با اشاره به مجموعه طرح‌های افتتاح‌شده در قزوین گفت: هدف از اجرای این پروژه‌ها تقویت زیرساخت‌های شهری، توسعه ظرفیت تولید و اشتغال و افزایش توان استان در حوزه انرژی است و دولت نیز تلاش می‌کند با رفع موانع، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مسیر توسعه را فراهم کند.