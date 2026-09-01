جوان آنلاین: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرد که درگیریها در خاورمیانه عواقب گستردهای داشته و توافقات آتشبس همچنان نقض میشوند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری APA، وی در ادامه بر اهمیت رعایت آتشبس در غزه، اجرای کامل طرح جامع با هدف پایان دادن به درگیری و رفع فوری موانع برای کمکهای بشردوستانه تاکید کرد.
گوترش افزود: صلح بدون راه حل ۲ دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطین، مطابق با قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل به رسمیت شناخته شود، امکانپذیر نخواهد بود.
دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار آتشبس کامل و فوری در اوکراین شد و ادامه داد: «این امر باید راه را برای مذاکرات برای دستیابی به صلحی عادلانه، پایدار و جامع بر اساس منشور سازمان ملل و قطعنامههای مربوطه هموار کند.»