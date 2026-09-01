کالاس از کشورها خواست رهگیرهای در حال انقضا را به اوکراین بدهند

جوان آنلاین: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از کشورهایی که رهگیرهای دفاع هوایی آنها نزدیک به انقضا است، خواست تا آنها را در اختیار اوکراین قرار دهند و گفت که این کشور فاقد سیستم‌های لازم برای محافظت از خود است.

به گزارش مهر، کالاس هنگام ورود به ویکلو، ایرلند برای شرکت در نشست غیررسمی وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت: مسئله اصلی دفاع هوایی است. آنها فاقد رهگیر هستند.

او گفت: ما می‌دانیم که برخی از کشورها رهگیرهایی دارند که به زودی منقضی می‌شوند. بنابراین، اگر این رهگیرها به اوکراین داده شود تا بتوانند از آنها برای محافظت از مردم خود استفاده کنند، بسیار خوب خواهد بود.

کالاس گفت که اتحادیه اروپا همچنین در حال تماس با کشورهای خارج از این اتحادیه برای تهیه رهگیر برای اوکراین است، در حالی که کار با کی یف برای توسعه رهگیرهای اروپایی در حال انجام است.

او گفت که وزرا ابتدا در مورد اوکراین بحث خواهند کرد و افزود که ماه‌های ژوئیه و اوت مرگبارترین ماه‌ها در این کشور بوده‌اند.

وزرا همچنین قرار است در مورد فضا بحث کنند که کالاس آن را به عنوان یک عامل کلیدی دفاع توصیف کرد و به کاربردهای غیرنظامی و نظامی آن اشاره کرد. او گفت: ما واقعاً باید پیشرفت کنیم تا همچنان یک قدرت فضایی باشیم.

امنیت دریایی یکی دیگر از موارد دستور کار بود و کالاس بر تنگه هرمز و لزوم احترام به آزادی ناوبری تأکید کرد.

او گفت: تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد، اما در حال حاضر هیچ نتیجه‌ای ندارد. او مدعی شد که مهم است که هیچ عوارضی، هیچ هزینه‌ای برای مسیرهایی که قبلاً باز بودند، وجود نداشته باشد.

قرار است وزرا همچنین در مورد حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی زیر دریا و اقدامات مشترک بیشتر گفتگو کنند. کالاس گفت که آنها همچنین در مورد یک مأموریت احتمالی اروپایی برای حمایت از نیروهای مسلح لبنان گفتگو خواهند کرد.