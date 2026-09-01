کد خبر: 1377171
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

پوتین: سازمان ملل باید نقش کلیدی در امور جهانی ایفا کند

پوتین رئیس جمهور روسیه امروز (سه‌شنبه) در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان گفت، سازمان ملل باید نقش کلیدی در امور جهانی ایفا کند.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت: «شکی نیست که سازمان ملل متحد به این سازمان تعلق دارد و باید به ایفای نقش محوری خود در امور جهانی ادامه دهد.»

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری نووستی، رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه توجه به فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای در جهان همچنان رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: «ما پذیرای همکاری صادقانه و سودمند متقابل هستیم و بر اساس برابری و منافع متقابل به منافع و ارزش‌ها، فرهنگ و سنت‌های یکدیگر احترام می‌گذاریم.»

ولادیمیر پوتین ادامه داد، تمام پتانسیل سازمان ملل هنوز دیده نشده است و تلاش برای افزایش اثربخشی آن مهم است. با این وجود، به نظر می‌رسد پتانسیل سازمان ملل متحد به طور کامل توسعه نیافته و مهم است که برای افزایش اثربخشی فعالیت‌های آن و گسترش نمایندگی نهادهای آن، از جمله در شورای امنیت، با کشورهای جنوب و شرق جهان تلاش شود.»

رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه برای سازگاری با واقعیت‌های در حال تغییری که در سیاست و اقتصاد جهانی به عنوان یک تغییر اساسی پدیدار شده‌اند، ادامه داد: «همه چیز در کار سازمان ملل متحد مسکو را راضی نمی‌کند، اما همیشه اینگونه بوده است و افزود که منشور سازمان ملل باید منبع اصلی حقوق بین‌الملل باقی بماند. سازمان ملل متحد بدون شک باید وظایف مکانیسم اصلی هماهنگی منافع را حفظ کند که از همان ابتدا به عنوان مکانیسمی برای هماهنگی منافع ایجاد شد.»

برچسب ها: پوتین ، سازمان ملل ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

پیام «با ایران» چین به جهان 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار