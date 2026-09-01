پوتین: سازمان ملل باید نقش کلیدی در امور جهانی ایفا کند

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت: «شکی نیست که سازمان ملل متحد به این سازمان تعلق دارد و باید به ایفای نقش محوری خود در امور جهانی ادامه دهد.»

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری نووستی، رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه توجه به فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای در جهان همچنان رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: «ما پذیرای همکاری صادقانه و سودمند متقابل هستیم و بر اساس برابری و منافع متقابل به منافع و ارزش‌ها، فرهنگ و سنت‌های یکدیگر احترام می‌گذاریم.»

ولادیمیر پوتین ادامه داد، تمام پتانسیل سازمان ملل هنوز دیده نشده است و تلاش برای افزایش اثربخشی آن مهم است. با این وجود، به نظر می‌رسد پتانسیل سازمان ملل متحد به طور کامل توسعه نیافته و مهم است که برای افزایش اثربخشی فعالیت‌های آن و گسترش نمایندگی نهادهای آن، از جمله در شورای امنیت، با کشورهای جنوب و شرق جهان تلاش شود.»

رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه برای سازگاری با واقعیت‌های در حال تغییری که در سیاست و اقتصاد جهانی به عنوان یک تغییر اساسی پدیدار شده‌اند، ادامه داد: «همه چیز در کار سازمان ملل متحد مسکو را راضی نمی‌کند، اما همیشه اینگونه بوده است و افزود که منشور سازمان ملل باید منبع اصلی حقوق بین‌الملل باقی بماند. سازمان ملل متحد بدون شک باید وظایف مکانیسم اصلی هماهنگی منافع را حفظ کند که از همان ابتدا به عنوان مکانیسمی برای هماهنگی منافع ایجاد شد.»