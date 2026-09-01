معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اهل جنگ نیست اما از منافع ملی خود دفاع می‌کند. ما اهل گفت‌وگو هستیم و همواره بر تعامل حداکثری تأکید داشته‌ایم، اما در دفاع از منافع ملی و کشورمان به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آییم.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، امروز سه‌شنبه (۱۰ شهریور) در آیین نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی و کشورهای جنوب خلیج فارس، گفت: دیپلماسی را محدود به یک حوزه نمی‌دانیم و گفت‌وگو، همفکری و همکاری برای دستیابی به اهداف مشترک باید در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه دیپلماسی فرهنگی و عمومی، دنبال شود.

به گزارش ایسنا، عارف با قدردانی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای برگزاری این مراسم و دعوت از اندیشمندان، چهره‌های فرهنگی و مهمانان خارجی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، وحدت امت اسلامی و همکاری میان کشورهای اسلامی را یکی از راهبردهای اساسی خود می‌دانسته است.

او با اشاره به ظرفیت‌های مشترک فرهنگی و تمدنی کشورهای منطقه افزود: دشمنان مشترک کشورهای اسلامی همواره تلاش کرده‌اند میان ملت‌های منطقه فاصله ایجاد کنند، اما ملت‌ها به‌تدریج اهمیت وحدت و همکاری را بیشتر درک کرده‌اند.

معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر نقش دیپلماسی عمومی و فرهنگی اظهار کرد: فرهنگ ابزار بسیار قدرتمندی برای ایجاد تفاهم میان ملت‌هاست و باید از ظرفیت اندیشمندان، هنرمندان، نخبگان و کنشگران فرهنگی برای تقویت ارتباط میان ملت‌ها استفاده کرد.

عارف همچنین با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این‌باره گفت: این سازمان با هدف تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها و تلاش برای تحقق مشترکات فرهنگی و انسانی شکل گرفته و اقدامات آن در معرفی فرهنگ، تمدن و ظرفیت‌های انسانی ایران به جهانیان ارزشمند است.

او با انتقاد از رویکردهای دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر و آزادی بیان اظهار کرد: امروز بسیاری از نهادهای بین‌المللی که با شعار دفاع از حقوق انسان شکل گرفته‌اند، در مواردی تحت تأثیر نظام سلطه قرار دارند و برخوردهای دوگانه با کشورها و ملت‌ها نشان‌دهنده فاصله میان ادعا و عمل است.

معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه با تکیه بر عقبه تمدنی، ظرفیت‌های فرهنگی و مشترکات فراوان خود می‌توانند در اصلاح ساختارهای ناعادلانه بین‌المللی نقش‌آفرین باشند.

عارف با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل جنگ نیست، اما از منافع ملی خود دفاع می‌کند، گفت: ما اهل گفت‌وگو هستیم و همواره بر تعامل حداکثری تأکید داشته‌ایم، اما در دفاع از منافع ملی و کشورمان به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آییم.

او ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین نشست‌ها و رویدادهایی زمینه‌ساز تفاهم، همدلی و وحدت بیشتر میان ملت‌ها و کشورهای مختلف جهان باشد.