جوان آنلاین: شی جینپینگ، رئیسجمهور چین همچنین ادامه داد: «در مورد نقاط بحرانی بینالمللی و منطقهای مانند اوکراین، خاورمیانه و افغانستان، چین آماده است تا همکاری و هماهنگی خود را با همه طرفها تقویت کند. ما برای ایجاد یک نظم جهانی چندقطبی عادلانه و منصفانه تلاش میکنیم. ما باید استانداردهای دوگانه، دخالت در امور سایر ملتها و قانون جنگل را کنار بگذاریم.»
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری نووستی، رئیسجمهور چین خاطرنشان کرد: «ایجاد اتحادهای منطقهای، جهانی و اطمینان از همکاری آنها به شیوهای یکپارچه ضروری است. ما باید استانداردهای دوگانه، دخالت در امور سایر ملتها و قانون جنگل را کنار بگذاریم. ما به جای رویارویی، خواستار گفتوگو و رعایت حاکمیت قانون هستیم. ما خواستار ایجاد یک نظم جهانی عادلانه و منطقی هستیم.»
شی جینپینگ در ادامه صحبتهایش در این نشست از کشورهای جهان خواست تا فضایی از «امنیت جهانی» ایجاد کنند و قاطعانه از دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی سایر کشورها جلوگیری کنند.
وی گفت که این گروه باید ثبات منطقهای را حفظ کند.
رئیس جمهور چین همچنین این ائتلاف امنیتی اوراسیا را «نوع جدیدی از سازمان همکاری منطقهای با بزرگترین منطقه جغرافیایی، بزرگترین جمعیت و پتانسیل توسعه عظیم در جهان» نامید.