هفته هفتم لیگ برتر لغو شد

جوان آنلاین: پس از جلسه فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم ملی امید ایران، تصمیم گرفته شد که هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر لغو شود و به تعویق بیفتد.
به گزارش ایسنا، این تصمیم برای حاضر شدن نفرات تیم ملی امید در اردو و آماده سازی این تیم برای حضور در رقابتهای آسیایی ناگویا گرفته شده است.
براساس برنامه سازمان لیگ فوتبال، قرار بود هفته هفتم در روزهای ۱۹، ۲۱ و ۲۲ شهریور برگزار شود.
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:
* ایران - امارات ؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) ؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA
* ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) ؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA
* ایران - کره شمالی ؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA