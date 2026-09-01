هفته هفتم لیگ برتر لغو شد

پس از جلسه کادرفنی تیم ملی امید و فدراسیون فوتبال، هفته هفتم لیگ برتر به علت برگزاری اردو تیم ملی امید لغو شد.

جوان آنلاین: پس از جلسه فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم ملی امید ایران، تصمیم گرفته شد که هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر لغو شود و به تعویق بیفتد.

به گزارش ایسنا، این تصمیم برای حاضر شدن نفرات تیم ملی امید در اردو و آماده سازی این تیم برای حضور در رقابت‌های آسیایی ناگویا گرفته شده است.

براساس برنامه سازمان لیگ فوتبال، قرار بود هفته هفتم در روزهای ۱۹، ۲۱ و ۲۲ شهریور برگزار شود.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:

* ایران - امارات ؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) ؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) ؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - کره شمالی ؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA