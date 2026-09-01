هشدار سازمان ملل درباره پیامدهای حمله به زیرساخت های غزه

جوان آنلاین: «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در کنفرانس مطبوعاتی خود بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی از جمله بیمارستانها تأکید کرد.
به گزارش مهر، دوجاریک افزود که سازمان ملل و شرکای آن در حال بررسی نیازهای مربوط به خطر سیل در غزه با نزدیک شدن فصل بارندگی هستند، ولی محدودیتهای اعمال شده توسط صهیونیست ها و کمکهای ناکافی، مانع این تلاشها میشود.
از سوی دیگر جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در چارچوب نقض مداوم توافق آتشبس در ۲۴ ساعت گذشته، پنج فلسطینی در غزه به شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شدهاند.
۳ فلسطینی از جمله یک سرگرد در وزارت کشور غزه، در جریان حمله ارتش صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدند و سه نفر دیگر پس از هدف قرار گرفتن خودروی جیپ حامل آنها در محله تل الهوا زخمی شدند.
پیشتر، ارتش اشغالگر با موشک به گروهی از فلسطینیان در نزدیکی پارک شهرداری غزه حمله کرد که منجر به شهادت «عاصم ابو عبدو» و سرگرد «عمر السراج» از نیروهای امنیت داخلی شد. همچنین یک انفجار بزرگ در مناطق تحت کنترل شرق دیر البلح در مرکز نوار غزه صورت گرفت.
از زمان اجرای توافق آتشبس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، تجاوزهای رژیم صهیونیستی و نقض آتش بس، منجر به شهادت ۱۳۱۸ فلسطینی و زخمی شدن ۴۳۷۵ نفر دیگر شده است. در این مدت تیمهای امدادی پیکر صدها شهید فلسطینی را از زیر آوار بیرون کشیدهاند.
طبق اعلام وزارت بهداشت در نوار غزه، تعداد شهدای فلسطینی در حملات اشغالگران به نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ به حدود ۷۳ هزار و ۴۵۴ نفر رسیده و همچنین ۱۷۴ هزار و ۴۸۶ نفر مجروح شدهاند.