وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای نظامی روسیه در جریان حملات گسترده به تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی و سوخت-انرژی در کی یف و منطقه کی یف حمله کردند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای نظامی روسیه در جریان یک حمله گسترده با استفاده از سلاح‌های با دقت بالا، به تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی و سوخت-انرژی در کی یف و منطقه کی یف حمله کردند.

به گزارش مهر، علاوه بر این، تأسیسات زیرساختی در اودسا و منطقه اودسا که برای ذخیره محموله‌های نظامی و سوخت برای بنادر اوکراین استفاده می‌شوند، مورد اصابت قرار گرفتند.

به گفته این وزارتخانه، این حمله به تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی و سوخت-انرژی در کی یف و منطقه کیف که در تولید موشک، پهپاد و قطعات مرتبط و همچنین تأمین سوخت برای نیروهای مسلح اوکراین نقش دارند، آسیب رساند.

علاوه بر این، تأسیسات زیرساختی در اودسا، منطقه اودسا و بنادر اودسا و چرنومورسک که برای ذخیره محموله‌های نظامی، سوخت، روان‌کننده‌ها و تضمین عملکرد بنادر اوکراین استفاده می‌شوند، آسیب دیدند.

وزارت دفاع بعداً توضیح داد که نیروهای مسلح روسیه به شرکت Fire Point LLC در کی یف حمله کرده‌اند، که قطعات موشک فلامینگو، کلاهک‌ها و تقویت‌کننده‌های سوخت جامد را تولید می‌کرد.

نیروهای روسی همچنین به یک شرکت فناوری دفاعی مستقر در کی یف که سیستم‌های هواپایه برای تأمین پهپادها از جمله پهپادهای نوع هورنت، تولید می‌کرد، حمله کردند. علاوه بر این، ارتش روسیه به انبار دارنیتسا در کی یف، یک مرکز نگهداری کلیدی برای ناوگان لوکوموتیو اوکراین که برای حمل محموله‌های نظامی استفاده می‌شود، حمله کرد.

نیروهای مسلح روسیه همچنین به تأسیساتی در خوتوف منطقه کی یف که برای مونتاژ، مقاوم‌سازی و ذخیره‌سازی قایق‌های بدون سرنشین استفاده می‌شد، حمله کردند. علاوه بر این، نیروهای روسی به یک ترمینال نفتی مستقر در بورسیپول که ارتش اوکراین برای تأمین سوخت و روان‌کننده به آن متکی بود، حمله کردند.

نیروهای روسی همچنین به یک پاسگاه مرزی و یک گذرگاه کشتی در شهر اورلوکا در منطقه اودسا حمله کردند. علاوه بر این، ارتش روسیه به یک نیروگاه حرارتی و سه پست برق در اودسا و منطقه اودسا که از عملیات زیرساخت‌های بندری پشتیبانی می‌کردند، و همچنین یک مرکز مونتاژ پهپاد، حمله کرد.

در بندر اودسا، ۱۶ انبار حاوی سلاح و تجهیزات نظامی،و همچنین شش مخزن سوخت و روان‌کننده که توسط کشورهای غربی به ارتش اوکراین عرضه شده بود، نیز مورد اصابت قرار گرفتند. نیروهای مسلح روسیه به دو انبار در بندر چرنومورسک با تجهیزات نظامی اوکراین حمله کردند.