کد خبر: 1377155
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶
سیاست » اخبار کلی

حاجی‌بابایی: ما باید آمریکا را در منطقه محاصره کنیم

حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ آمریکا علیه ایران، بر ضرورت پاسخ ترکیبی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات دشمن تاکید کرد.

جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور نشست صبح امروز( سه‌شنبه، ۱۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: همان‌طور که ملت بزرگ ایران اطلاع دارند، جنگ آمریکای جنایتکار علیه ما جنگی ترکیبی است، یعنی این جنگ هم در اقتصاد، هم حمله نظامی، هم شیطنت سیاسی، هم فناوری و هم فضای مجازی و همه امکاناتی که دشمن می‌تواند امروز علیه ما به کار بگیرد، وجود دارد. شیطنت‌های چند روز گذشته آمریکا نشان از آن دارد که حداقل تا ۶۳ روز دیگر که انتخابات در آن کشور برگزار شود، این شیطنت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

پاسخ ما به تجاوزهای آمریکا باید ترکیبی باشد

نایب رئیس مجلس اظهار کرد: مهم‌ترین موضوعی که آمریکا به آن می‌اندیشد، فشار اقتصادی بر ملت بزرگ ایران است. مسئولان ما پاسخ نظامی محکمی را به آمریکا دادند و می‌دهند و این قابل تقدیر است و در این عرصه حملات ما نیز باید حملات ترکیبی باشد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: آمریکا حمله نظامی کرده و ما پاسخ می دهیم، اگر چه پاسخ ما بسیار بسیار محکم است، اما محاصره اقتصادی چه می‌شود؟ شیطنت‌ها در منطقه چه می‌شود؟ کسانی که در منطقه به راحتی به آمریکا کمک می‌کنند تا آمریکا بتواند کشور خود، فضای جهانی و قیمت نفت را اداره کند چه می شوند؟ پایین آوردن قیمت نفت به دست چه کسانی است؟ اینها در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران هستند.

محاصره آمریکا باید محاصره شود

وی تصریح کرد: ما باید پاسخ مناسبی به آمریکا دهیم. ما باید آمریکا را در منطقه محاصره کنیم. محاصره او باید محاصره شود تا آمریکا نتواند توسط کشورهای منطقه، نفت صادر کند.

نایب رئیس مجلس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، گفت: به همین دلیل است که رهبر عزیز ما در هفته دولت، ضمن تشکر از همه دولتمردان و رئیس‌جمهور صادق و روسای جمهور دیگر، فرمودند باید روایت قوت و قدرت داشته باشیم و از روایت ضعف دوری کنیم. ایشان فرمودند باید به مردمی که شش ماه به خیابان‌ها آمده‌اند، خدمت شود. به همین دلیل تذکراتی را مطرح و بر لزوم توجه جدی به زنجیره چالش‌های اقتصادی و معیشتی از قبیل تورم، بیکاری، مدیریت بازار و قیمت کالا و خدمات تأکید کردند و به بعضی دیگر از عناصر حوزه اقتصاد از قبیل رشد، افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت آن در مسیر مفید و مورد نیاز، رونق تولید و اسقاط دلار عنایت ویژه داشتند، همچنین فرمودند محور قرار دادن مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار دولت باشد.

وی ادامه داد: کلید اصلی در این زمینه و برای حل همه این امور، تکیه هرچه بیشتر به تولید داخلی و پشتیبانی از آن است. موجود بودن کالاهای عمومی و تخصصی به حد کافی، خود یک ضرورت قطعی است که با توجه به آن، در مواردی که تولید داخل به حد کافی وجود نداشته باشد، باید از مقوله واردات به طور صحیح و حکیمانه بهره برد.

ضرورت حمایت از تولید، مدیریت واردات و ساماندهی قیمت‌ها

نایب رئیس مجلس اظهار کرد: طبعاً تشویق و حمایت از تولید و در عین حال مدیریت واردات و قیمت‌ها می‌تواند به وضعیتی منتهی شود که لکه‌های تیره‌ای که در صفحه اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند، به تدریج کوچک و کوچک‌تر شود تا زمانی که به کلی محو شود. در این صحنه اگر چه رفتار دشمن در جنگ و پس از آن بی تاثیر نیست ولی مدیریت هرچه هوشمند تر اجرا و یاری جستن از مردم، متخصصین و فناوران و به فعلیت رساندن ظرفیت های نو، کشور را به سمت آبادانی رهنمود می سازد.

حاجی بابایی ادامه داد: دشمن قسم خورده کشور سعی می‌کند این‌گونه القا کند که مسیر آبادانی و پیشرفت از مسیر تبعیت از او و خواسته های نابه جای او می‌گذرد، درحالی که مشاهده آنچه او در ادوار گذشته حتی قبل از انقلاب اسلامی، بر سر ملت و منابع کشور آورده، خلاف این را نشان می‌دهد.

ضرورت تنظیم فراراهبردها با ملاحظات فرهنگی، تعلیمی و تربیتی

وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین فرمودند به کارگیری فناوری ها توسط نخبگان جوان را باید مدنظر قرار داد. فرمودند پیوست همه امور و هر اقدامی باید وحدت باشد به نحوی که هر اقدامی امید مردم را افزایش دهد و هیچ اقدامی مردم را ناامید نکند. نکته کلیدی که رهبری در این مورد فرمودند و حائز اهمیت است، تنظیم راهبردها با ملاحظه فرهنگ، تعلیم و تربیت است.

نایب رئیس مجلس افزود: از جمله مسائل مهم دیگر، توجه فرا راهبردی نخست به مسئله فرهنگ و دوم به مسئله تعلیم و تربیت است. تعبیر فراراهبردی به معنی آن است که تنظیم راهبردهای دیگر باید با ملاحظه این مسئله باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه، توجه به اقشاری که منبع اشاعه فرهنگی مثبت و سازنده هستند، از قبیل معلمین در آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه و حوزه و همچنین پرستاران و اطبایی که خود را وقف انجام وظایف در نهادهای غیرخصوصی کرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنان که توجه به نقش بانوان خانه‌دار که ظریف‌ترین اجزای نقش‌ونگار فرهنگ زیبا و مطلوب آینده را در حریم منازل به تک‌تک فرزندان این مرز و بوم می‌آموزند نیز واجد اهمیت ویژه است.

وی تأکید کرد: باید دقت کنیم که رهبر عزیز انقلاب در پیام دیگری برای وحدت در کشور فرمودند همه امور کشور و همچنین وحدت باید بر اساس مشترکات باشد و اگر در عقیده اختلافی وجود دارد، ملاک استدلال است که باید با استدلال طلبگی، کارها را انجام داد.

دولت نسبت به پرداخت طلب ۶۵ درصدی گندم‌کاران اقدام کند

نایب رئیس مجلس با تبریک هفته دولت و هفته وحدت خطاب به دولت گفت: گندم‌کاران در سراسر کشور با سختی زندگی می‌کنند و باید مقدمات کشت سال آینده را فراهم کنند. تاکنون ۳۵ درصد از طلب آنها پرداخت شده و هنوز ۶۵ درصد آن باقی مانده است، لذا سازمان برنامه و بودجه دقت کافی را در این زمینه حتماً مبذول کند.

منبع مهر

برچسب ها: حاجی بابایی ، جنگ ایران و آمریکا ، محاصره دریایی
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