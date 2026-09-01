کد خبر: 1377152
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵
سیاست » اخبار کلی

تاکید سرلشکر عبداللهی بر رهگیری اهداف در دورترین نقاط ممکن

سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: بی‌تردید اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه لازمه‌ی پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی علیه ایران است.

جوان آنلاین: رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی به مناسبت روز پدافند هوایی گفت: بی‌تردید اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه لازمه‌ی پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی علیه ایران است.

متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا الهامی

فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

دهم شهریور ماه، یادآور حماسه‌سازانی است که با نگاه بلند آسمانی و همت والای خود، مرزهای بیکران هوایی میهن عزیزمان را به سنگرِ امنیت و عزت تبدیل کردند و این روز بزرگ که مزین به نام "پدافند هوایی" است، تجلیِ غیرت، دانش و ایستادگیِ رادمردانی است که در سایه توکل به خداوند متعال و تحت مقام عظمای ولایت فقیه و فرمانده کل قوا(مدظله‌العالی)، پاسدارِ حریمِ جمهوری اسلامی ایران هستند.

اینجانب با تبریک صمیمانه این روز غرورآفرین به جنابعالی و تمامی کارکنان غیور، متخصص و ولایتمدار نیروی پدافند هوایی، تأکید می‌کنم که انتظارات کلیدی مندرج در فرمان انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم شهید کل قوا(قدس‌سره)، چراغ راهی روشن برای تحول و تعالی این نیروی راهبردی بویژه در شرایط خطیر امروز کشور است که ایران عزیز در فضای جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی قرار دارد و بی‌گمان توانمندی‌های دفاعی کشور در عرصه هوا، مرهون اجرای دقیق همان منویات و نیز انتظارات خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با تمرکز بر راهبردهای پدافند تهاجمی و شبکه‌سازی یکپارچه، فعال و پویا و پیش‌دستانه بودن پدافند، همچنین اتصال تمامی لایه‌های شناسایی، راداری و موشکی در قالب یک شبکه هوشمند و مقاوم برای رهگیری و خنثی‌سازی هرگونه تهدید احتمالی در دورترین نقاط، بومی‌سازی و هوشمندسازی سامانه‌ها با توسعه فناوری‌های نوین و بکارگیری سامانه‌های مختص به جنگ الکترونیک و سایبری است.

بی‌تردید اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه برای ارتقاء توان رزم الکترونیک و سایبری پدافند به منظور تداوم بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات روزافزون دشمنان و همچنین ارتقاء آمادگی رزمی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق و پرورش فرماندهان و کارکنانی بصیر، مجاهد و آشنا به فنون نوین دفاعی و در نهایت هم‌افزایی با سایر قوای مسلح در راستای راهبرد کلان ستاد کل نیروهای مسلح مبنی پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی و همافزایی با قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) است.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام پدافند هوایی، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد کارکنان رشید آن نیرو در این مسیر راهبردی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا(حفظه‌الله) مسئلت دارم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا ء(ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

شهریور ۱۴۰۵

برچسب ها: ستاد کل نیروهای مسلح ، سردار عبداللهی ، پدافند هوایی کشور
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