کد خبر: 1377146
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

نخست وزیر هند خواستار گفتگو برای پایان دادن به تنش‌ها شد

هند نخست وزیر هند در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواستار گفتگو برای پایان دادن به درگیری‌ها در بحبوحه جنگ اوکراین و تنش‌های آمریکا و ایران شد.

جوان آنلاین: نارندرا مودی، نخست وزیر هند روز سه‌شنبه خواستار گفتگو و دیپلماسی برای حل درگیری‌ها در بحبوحه جنگ جاری روسیه و اوکراین و تنش‌های فزاینده آمریکا و ایران شد.

مودی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای ۲۰۲۶ در بیشکک، پایتخت قرقیزستان گفت: هند همواره تأکید کرده است که راه حل همه تنش‌ها و درگیری‌ها را نمی‌توان در میدان جنگ یافت، بلکه فقط از طریق گفتگو و دیپلماسی می‌توان به آن دست یافت.

وی گفت: در جهان به هم پیوسته امروز، دامنه امنیت حتی گسترده‌تر شده است. وی افزود که بحران در خاورمیانه نشان داده است که درگیری در یک منطقه فقط به آن منطقه محدود نمی‌شود.

نخست وزیر هند گفت: تأثیر آن در سراسر جهان در امنیت انرژی، تجارت دریایی و زنجیره‌های تأمین احساس می‌شود. کشورهای جنوب جهان بیشترین بار چنین پیامدهایی را بر دوش می‌کشند.

مودی افزود: در زمانی که جهان در حال گذر از عدم قطعیت و بی‌ثباتی است ما باید جغرافیای مشترک خود را به فرصت‌های مشترک تبدیل کنیم و از طریق تلاش‌های جمعی خود، تغییرات مثبتی را در زندگی مردم خود ایجاد کنیم.

تنش‌ها بین تهران و واشنگتن از زمان آغاز جنگ با حملات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه همچنان بالا بوده است. در همین حال با وجود تلاش‌های صلح جنگ روسیه و اوکراین نیز همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: هند ، تنش ، جنگ ایران و آمریکا
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