کد خبر: 1377144
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰
سیاست » اخبار کلی

پدافند هوایی در جنگ اخیر جلوه‌ای ویژه از توان دفاعی ایران بود

امیر ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با تبریک روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، نقش پدافند هوایی در جنگ اخیر را ویژه توصیف کرد.

جوان آنلاین: امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیامی فرارسیدن دهم شهریورماه روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) را به امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همرزم ارجمند

امیر سرتیپ علیرضا الهامی

فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دهم شهریورماه روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، یادآور مجاهدت و تلاش خالصانه رزمندگان غیور و حافظان سرافراز و همیشه بیداری است که پهنه آسمان ایران اسلامی همواره سرشار از عطر شجاعت و فداکاری آنان بوده است. پدافند هوایی در تمامی عرصه‌ها، از دفاع مقدس هشت ساله تا جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، در صف نخست دفاع حضور داشته و شهدای گرانقدری را در راه انجام این مسئولیت خطیر تقدیم میهن اسلامی نموده است.

اما در جنگ اخیر، این نقش جلوه‌ای ویژه یافت؛ آنجا که رزمندگان پدافند هوایی با تکیه بر دانش و توانمندی بومی و بهره‌گیری از سامانه‌های ساخت داخل در برابر تهاجم دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی ایستادند و با هوشیاری، شجاعت و آمادگی، از حریم آسمان میهن عزیز دفاع نمودند.

این رشادت‌ها، جلوه‌ای ارزشمند از تجلی دانش و فناوری داخلی به قدرت دفاعی و پشتوانه‌ای برای استقلال و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. بی‌تردید، حفظ این آمادگی و ارتقای توان دفاعی، با تأسی به سیره و مکتب امام شهید امت (قدس‌سره) و تبعیت از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و در سایه هم‌افزایی همه نیروهای مسلح، می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای پاسداری از امنیت و منافع ملی کشور باشد.

اینجانب و هم‌رزمان و فرماندهان در نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش ج.ا.ایران فرارسیدن روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) را به جنابعالی، کارکنان محترم تحت امرتان و خانواده‌های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض نموده و یاد و خاطره شهدای گرانقدر پدافند هوایی را که در راه دفاع از آسمان ایران اسلامی جان خویش را تقدیم نمودند، گرامی داشته؛ از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی کارکنان تحت امر را در ادامه این مسیر پرافتخار و صیانت از حریم هوایی میهن اسلامی تحت توجهات ویژه اهل‌بیت(ع)، حضرت ولی عصر(عج) و امام شهید بسیار عزیز و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) مسئلت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریادار شهرام ایرانی

برچسب ها: امیر ایرانی ، پدافند هوایی ، نیروی دریایی ارتش
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