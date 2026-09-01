ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با پرسپولیس/ منتظر شگفتی نباشید!

جوان آنلاین: در فاصله چند روز تا برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت به نظر می‌رسد ترکیب تیم فوتبال استقلال برای این مسابقه با تغییرات چندانی نسبت به دیدارهای اخیر همراه نخواهد بود و سهراب بختیاری‌زاده قصد ندارد در حساس‌ترین بازی هفته پنجم دست به تغییرات گسترده بزند.

به گزارش مهر، استقلال که فصل جدید لیگ برتر را با نتایج قابل قبول آغاز کرده، در دیدارهای اخیر خود با ترکیبی مشخص به میدان رفته و کادر فنی این تیم نیز از عملکرد نفرات اصلی رضایت دارد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود بازیکنانی که در مسابقات گذشته فرصت حضور در ترکیب اصلی را داشته‌اند، در دربی نیز از ابتدا به میدان بروند.

بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر تلاش کرده ساختار تیمش را حفظ کند و تغییرات را به حداقل برساند. استقلال در آخرین دیدار خود برابر فولاد خوزستان نیز با ترکیبی متشکل از نفرات آشنا به میدان رفت و در نهایت به تساوی بدون گل رسید.

در خط دفاعی نیز انتظار می‌رود نفراتی که در بازی‌های اخیر مورد اعتماد سرمربی استقلال بوده‌اند، همچنان در ترکیب قرار داشته باشند. عارف آقاسی که در دیدار برابر فولاد با کمک VAR از دریافت کارت قرمز نجات پیدا کرد، مشکلی برای حضور در دربی ندارد و می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی خط دفاعی آبی‌پوشان باشد.

در بخش میانی زمین نیز بختیاری‌زاده همچنان به بازیکنانی که در هفته‌های گذشته در ترکیب اصلی قرار گرفته‌اند اعتماد خواهد کرد.

در خط حمله نیز سعید سحرخیزان که در مسابقات اخیر یکی از نفرات مورد اعتماد بختیاری‌زاده بوده، گزینه اصلی حضور در ترکیب استقلال خواهد بود. یاسر آسانی و علیرضا کوشکی نیز از دیگر نفراتی هستند که در هفته‌های اخیر در ترکیب اصلی حضور داشته‌اند و انتظار می‌رود در دربی نیز فرصت بازی پیدا کنند.

به نظر می‌رسد بختیاری‌زاده برای تقابل با پرسپولیس به جای ایجاد تغییرات و سورپرایز در ترکیب، قصد دارد به همان نفراتی اعتماد کند که در هفته‌های ابتدایی فصل برای استقلال به میدان رفته‌اند. بنابراین اگر اتفاق خاصی در روزهای باقی‌مانده رخ ندهد، ترکیب استقلال در دربی ۱۰۷ شگفتی خاصی نخواهد داشت و نفرات آشنا بار دیگر مأموریت متوقف کردن پرسپولیس را بر عهده خواهند گرفت.

دربی ۱۰۷ استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه ۱۱ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. این مسابقه نخستین دربی تاریخ لیگ برتر است که دو تیم در اصفهان برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.