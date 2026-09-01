کد خبر: 1377137
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
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سامانه‌های جدید پدافند هوایی در مسیر عملیاتی‌شدن

امیر الهامی فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از روند تکمیل و عملیاتی‌شدن طرح‌های جدید این نیرو خبر داد.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، از روند تکمیل و عملیاتی‌شدن طرح‌های جدید این نیرو خبر داد و گفت این سامانه‌ها پس از طی مراحل فنی و قانونی و دستیابی به بلوغ لازم، وارد فرآیند تولید و تکثیر خواهند شد.

به گزارش مهر، وی افزود: با اشاره به طرح‌های جدید این نیرو اظهار کرد: این طرح‌ها به‌تدریج در حال تبدیل شدن به محصولات عملیاتی هستند و نمونه خارجی شناخته‌شده‌ای برای آنها وجود ندارد. پدافند هوایی ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز بخشی از سامانه‌های بومی خود را به میدان آورد؛ سامانه‌هایی که در جریان این نبرد توانستند در شکار بیش از ۲۰۰ هواگرد دشمن نقش داشته باشند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به یکی از مزیت‌های سامانه‌های بومی تصریح کرد: شناخت محدود دشمن از مشخصات، قابلیت‌ها و شیوه عملکرد این سامانه‌ها، یکی از نقاط قوت آنها محسوب می‌شود.

امیر الهامی ادامه داد: این مزیت در جنگ ۴۰ روزه موجب شد مقابله با پدافند هوایی ایران برای طرف مقابل دشوارتر شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد دشمن نمی‌دانست هدف خود را با کدام سامانه مورد اصابت قرار داده‌اند و همچنین شناخت دقیقی از نحوه مقابله با آن سامانه نداشت.

وی درباره آخرین وضعیت طرح‌های جدید پدافندی نیز گفت: این سامانه‌ها پس از ورود به میدان و ارزیابی عملکرد، مراحل تکمیل و بلوغ خود را پشت سر خواهند گذاشت.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش خاطرنشان کرد: پس از طی فرآیندهای قانونی و فنی و دستیابی این طرح‌ها به سطح مورد نیاز از بلوغ، سامانه‌های جدید وارد مرحله تولید و تکثیر خواهند شد.

برچسب ها: امیر علیرضا الهامی ، سامانه پدافندی ، نیروی پدافند هوایی ارتش
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