جوان آنلاین: ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که استقرار موشک های آمریکایی تایفون در ژاپن حتی اگر برای اهداف رزمایشی باشد برای مسکو غیر قابل قبول بوده و تهدیدی برای امنیت روسیه به شمار می رود.

وی اضافه کرد که روسیه از ژاپن می خواهد به منش خود مبنی بر صلح و اقدامات مسالمت آمیز برگردد. در صورت استقرار این سلاح ها مسکو تدابیر متقابل را اتخاذ خواهد کرد.

روزنامه ژاپن تایمز پیشتر گزارش داده بود که ارتش آمریکا سامانه موشکی میان برد تایفون را به منطقه کاجوشیما برای اجرای رزمایش مشترک با نیروهای این کشور ارسال کرده است.