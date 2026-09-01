هشدار روسیه درباره تشدید تنش بین ناتو و مسکو در بالتیک 

جوان آنلاین: «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که در صورت تشدید بیشتر اوضاع نظامی-سیاسی در حوزه بالتیک، پاسخ روسیه قاطع و ویرانگر خواهد داد.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ و پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو، توازن امنیتی در منطقه دریای بالتیک به‌شدت تغییر کرد و این پهنه دریایی به یکی از مناطق اصلی رویارویی روسیه و ناتو تبدیل شد.

کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا حضور نظامی و فعالیت‌های جاسوسی خود را افزایش داده‌اند و روسیه نیز با تقویت فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی خود، از جمله پروازهای شناسایی در نزدیکی حریم هوایی کشورهای ناتو، به این تحولات واکنش نشان داده است.

مسکو افزایش حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای خود را تهدیدی برای امنیت روسیه می‌داند، در حالی که کشورهای ناتو می‌گویند اقدامات آنها ماهیت بازدارنده دارد.