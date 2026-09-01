سخنگوی دولت از بررسی طرح دورکاری برخی ادارات در فصل زمستان در جلسه هیات دولت خبر داد و گفت: سازمان امور اداری و استخدامی موظف شده برنامه این طرح را آماده کند تا پس از تصویب در هیات دولت، جزئیات آن به‌طور کامل اطلاع‌رسانی شود.

جوان آنلاین: «فاطمه مهاجرانی» امروز سه‌شنبه ۱۰ شهریور و در نهمین نشست خبری هفتگی خود در سال ۱۴۰۵، در پاسخ به سوال ایرنا درباره نتیجه تصمیم جلسه سران قوا برای دورکاری برخی ادارات در فصل زمستان که از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان مطرح شده بود، تصریح کرد: این موضوع در جلسه امروز هیات دولت نیز به بحث گذاشته شد. قرار است سازمان امور اداری و استخدامی برنامه مورد نظر را آماده کند که ان‌شاءالله در جلسه هیات دولت به تصویب خواهد رسید.

سخنگوی دولت افزود: طبیعتاً تمامی جزئیات آن پس از تصویب، به‌طور کامل اطلاع‌رسانی خواهد شد. مسلماً بهینه‌سازی و بهره‌ور ساختن فضاهای اداری یکی از موضوعاتی است که هم دستور جناب آقای رئیس‌جمهور بوده و هم طبیعتاً مطالبه مردم است که ان‌شاءالله این مهم به انجام خواهد رسید.

وی یادآور شد: دقیقاً ۶ ماه از اعلام خبر شهادت رهبر عزیز و امام بزرگ جامعه اسلامی می‌گذرد. شش ماه پیش، در دهم اسفندماه، با اعلام خبر شهادت ایشان، قاطبه امت به خیابان‌ها آمدند و مردم عزیز ما همچنان در خیابان‌ها حضور دارند.

وی افزود: فراموش نمی‌کنیم که همزمان با اعلام خبر شهادت رهبر شهیدمان، خبر شهادت کودکان میناب، ورزشکاران لامرد و ملوانان ناو دنا را نیز شنیدیم، اخباری که ما را هر روز بر عهد خود استوارتر کرد.

سخنگوی دولت با گرامیداشت یاد و خاطره ۲ شهید لارک که در حملات جنایتکارانه چند روز گذشته آمریکا به شهادت رسیدند، گفت: عهدشکنی‌های آمریکا همچنان کار را بر جهانیان دشوارتر می‌کند.

کالابرگ به تمام ایرانیان مقیم کشور تعلق می‌گیرد

سخنگوی دولت در خصوص مشکلات ایجاد شده برای برخی از هم‌وطنان و قطع کالابرگ الکترونیک آنان به دلیل عدم احراز هویت، بیان کرد: براساس قانون، کالابرگ باید به تمامی ایرانیان مقیم کشور تعلق گیرد؛ لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد تا افراد ساکن در داخل کشور را شناسایی کند. در همین راستا، پیامکی برای افرادی که طبق آمارهای دریافتی از وزارت امور خارجه در لیست خروجی‌های کشور قرار داشتند، ارسال شد.

مهاجرانی تصریح کرد: کسانی که تا سوم شهریور به اماکن اعلام‌شده مراجعه کرده و محل سکونت خود را اعلام کرده‌اند، کالابرگ مردادماه به آن‌ها تعلق گرفته است؛ افرادی هم که این اقدام را انجام نداده‌اند، همچنان فرصت دارند تا پایان شهریورماه نسبت به این امر اقدام کند و قطعاً هر زمان که این موضوع محقق شود، کالابرگ به آنان تعلق خواهد گرفت.

وی در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به خودروهای تولید پیش از سال ۱۳۸۵ نیز گفت: یکی از موضوعاتی که به‌طور مشخص در حوزه سوخت خودروها باید درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شود، خودروهایی با سال ساخت قدیمی است. از این رو، موضوع اسقاط خودروها به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

برنامه دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش ۲۳۰ میلیون متر مکعبی تولید ظرفیت گاز کشور از یک سو و چالش مدیریت مصرف از سوی دیگر، اظهار کرد: بخشی از گاز تولیدی کشور پس از فرآیند پالایش، صرف مصارف خانگی و صنعتی می‌شود و بخش دیگری نیز به نیروگاه‌های کشور اختصاص می‌یابد. به‌طور جدی در حال برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم تا بتوانیم سوخت جایگزین نیروگاه‌ها را تأمین کنیم.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه در راستای افزایش تاب‌آوری شبکه گاز کشور، اقدامات مؤثری صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: تدوین برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش صنایع و تکمیل و تعمیرات ایستگاه‌های تقویت فشار از جمله این اقدامات است.

وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع در موعد مقرر به مجلس معرفی می‌شوند

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع چه زمانی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند؟ گفت: دولت از تمام مهلت قانونی یک‌ماه و نیمه خود استفاده خواهد کرد و برای راهبری این دو وزارتخانه بسیار مهم یعنی اطلاعات و دفاع، بهترین گزینه‌ها معرفی خواهند شد.

سخنگوی دولت ضمن قدردانی از سرپرست‌های وزارت دفاع و اطلاعات در ایام جنگ، افزود: با توجه به هماهنگی‌های شایسته‌ای که وجود دارد، هیچ مشکلی برای معرفی وزرا وجود ندارد.

مهاجرانی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص سخنان اخیر وزیر صمت مبنی بر تخصیص مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات یا حمایت‌های مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: با توجه به اهمیت اشتغال و حفظ جریان پایدار صنعت، در جریان اصلاحات اقتصادی آذرماه، مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای بنگاه‌های بزرگ‌تر و مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) نیز برای بنگاه‌های کوچک‌تر پیش‌بینی شده است. بانک مرکزی و بانک‌های زیرمجموعه آن، متولی انجام این کار خواهند بود و یاری خواهند کرد تا جریان تولید کشور همچنان پابرجا و پایدار بماند.