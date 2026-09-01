کد خبر: 1377126
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر حاتمی:

پدافند هوایی، اولویت اول دفاع از کشور است

حاتمی فرمانده کل ارتش در پیامی به‌مناسبت روز پدافند هوایی تأکید کرد: پدافند هوایی پشتوانه‌ای مستحکم برای صیانت از آسمان ایران اسلامی فراهم آورده است.

جوان آنلاین: امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی روز پدافند هوایی را به فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و نیروی پدافند هوایی تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، امیر سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

فرارسیدن دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و روز پدافند هوایی را به جنابعالی، فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های معظم شهدای سرافراز این عرصه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

این روز، یادآور تدبیر ارزشمند و دوراندیشانه قائد شهید و فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای(اعلی الله مقامه) در تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی به عنوان اولویت اول دفاع از کشور است؛ تدبیری راهبردی که با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی ظرفیت‌های پدافندی نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای مستحکم برای صیانت از آسمان ایران اسلامی فراهم آورده است.

پدافند هوایی در طول هشت سال دفاع مقدس با حضور مؤثر و ایثارگرانه در خط مقدم دفاع از کشور، برگ‌های درخشانی از مقاومت و فداکاری را رقم زد و در سال‌های پس از آن نیز با تکیه بر دانش و توان متخصصان جوان، مسیر خودکفایی، بومی‌سازی و ارتقای سامانه‌های پدافندی را با شتاب پیموده است. تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز بار دیگر اهمیت حیاتی و راهبردی پدافند هوایی در تأمین امنیت و حراست از حریم آسمان کشور را آشکار ساخت.

امروز، بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های بومی و پیشرفته، در کنار دانش، ایمان و آمادگی شبانه‌روزی کارکنان پدافند، نماد اقتدار دفاعی و خوداتکایی جمهوری اسلامی ایران در صیانت از آسمان میهن است.
در این روز پرافتخار، ضمن تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان پدافند هوایی، یاد و نام شهدای والامقام این عرصه را که تا آخرین لحظه در کنار سامانه‌ها و در سنگر دفاع از آسمان ایران اسلامی ایستادند و جان خویش را فدای امنیت و سربلندی ملت کردند، گرامی می‌دارم.

از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد فرماندهان و کارکنان غیور پدافند هوایی را در استمرار این مسیر پرافتخار و تحقق توجهات حضرت بقیه‌الله‌الاعظم(عج) و منویات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مدظله العالی) مسئلت دارم.

برچسب ها: امیر حاتمی ، ارتش ، پدافند هوایی
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