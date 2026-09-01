جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه امروز، سهشنبه، در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد که ضرروی است هر اقدامی صورت گیرد تا تحریک درگیریهای نظامی از روند اوضاع جهانی حذف شود.
وی در سخنرانی خود در این باره گفت: «ما موظف هستیم هر کاری انجام دهیم تا هرگونه تحریک درگیریهای مسلحانه از رویه جهانی حذف شود.»
پوتین در عین حال ابراز اطمینان کرد که تعامل در چارچوب سازمان همکاری شانگهای به دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد. او همچنین اشاره کرد که فعالیت مشترک کشورهای عضو این سازمان باید به تقویت امنیت، توسعه صلحآمیز و شکوفایی در کل منطقه اوراسیا کمک کند. وی به شرکتکنندگان در اجلاس یادآور شد که آنها در سالروز آغاز جنگ جهانی دوم، یعنی اول سپتامبر، گرد هم جمع شدهاند.
سازمان همکاری شانگهای به مرکزی بانفوذ در جهان چندقطبی تبدیل شده است
رئیسجمهور روسیه در سخنرانی خود همچنین اعلام کرد که سازمان همکاری شانگهای طی ۲۵ سال مسیر طولانی را پیموده و به مرکزی بانفوذ در جهان چندقطبی تبدیل شده است. او گفت: «سازمان همکاری شانگهای طی ربع قرن واقعاً مسیر طولانیای را پیموده است. این سازمان تقویت و گسترش یافته و به یکی از مراکز مستقل و بانفوذ جهان چندقطبی در حال شکلگیری تبدیل شده است.»
ولادیمیر پوتین یادآور شد که سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ به ابتکار روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد و از آن زمان تاکنون توانسته بهطور چشمگیری گسترش یابد و اکنون تقریباً نیمی از جمعیت جهان در کشورهای عضو آن زندگی میکنند.
وی تأکید کرد که اعضای سازمان همکاری شانگهای در جهت منافع مشترک، فعالانه با یکدیگر تعامل و تجارت را نیز توسعه میدهند که یکی از وظایف مشترک اصلی آنهاست. آنها همچنین در حوزههای بشردوستانه و اجتماعی با یکدیگر در ارتباط هستند، زیرا توانستهاند ظرفیتهای قدرتمند فکری، فناوری و منابع خود را با یکدیگر تلفیق کنند. او در جمعبندی گفت: «روسیه با رویکردهای هماهنگ کشورهای عضو در قبال مسائل ضروری دستور کار جهانی و منطقهای که در سند اصلی اجلاس، یعنی بیانیه بیشکک منعکس شده، موافق است. ما از تلاشها برای بهبود فعالیت سازمان و ارتقای سازوکارهای کاری آن حمایت میکنیم.»
افزایش حجم مبادلات تجاری روسیه با کشورهای سازمان همکاری شانگهای
ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری فدراسیون روسیه با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار رسید.
رئیسجمهور روسیه توضیح داد: «تبادلات متقابل تجاری و سرمایهگذاری سالبهسال افزایش مییابد. برای نمونه، حجم مبادلات تجاری روسیه با کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال گذشته از ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت. کشورهای عضو بهطور پیوسته روابط تجاری و سرمایهگذاری خود را گسترش میدهند که این امر به رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم کشورهای عضو این سازمان کمک میکند.»
پوتین همچنین این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که کشورهای عضو این سازمان بهطور فعال از ارزهای ملی در تجارت استفاده میکنند. سهم این ارزها در تسویهحسابهای روسیه با شرکای خود در سازمان همکاری شانگهای تاکنون از ۹۸ درصد فراتر رفته است.
رئیسجمهور روسیه بهطور جداگانه به نقش شورای تجاری و اتحادیه بینبانکی سازمان همکاری شانگهای در اجرای طرحهای مشترک اقتصادی اشاره کرده و افزود، بانک توسعه این سازمان که در حال تأسیس است، ممکن است در آینده به این فعالیتها بپیوندد. پوتین ادامه داد: «به نظر من، این بانک باید تا حد امکان از نظامهای مالی کشورهایی مستقل باشد که از ابزارهای اقتصادی بهعنوان سلاحی برای کسب امتیازهای یکجانبه در امور بینالمللی استفاده میکنند.»
روسیه از ادامه اصلاحات در سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند
ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روسیه از تصمیمات آماده شده برای اجلاس سران با هدف بهبود سازوکارهای فعالیت سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند که بهطور مشخص شامل اعمال تغییراتی در منشور بنیادین این سازمان است.
به گفته وی، این تصمیمات امکان آغاز فعالیت مرکز جامع مقابله با چالشها و تهدیدهای معاصر در تاشکند و مرکز مبارزه با مواد مخدر در دوشنبه را که پیشتر تأسیس شدهاند، فراهم خواهد کرد. او افزود: «چنین تصمیمی بدون تردید به بهینهسازی و گسترش همکاریهای متقابلاً سودمند سازمان همکاری شانگهای با کشورها و ساختارهای بینالمللی علاقهمند به این همکاری کمک خواهد کرد.»