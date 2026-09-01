جوان آنلاین: رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که ۱۰ تن از نیروهای امنیتی این کشور در درگیری‌های شامگاه دوشنبه با گروه‌های مسلح محلی در منطقه «تل حدید» و محور «والغا» در حومه غربی سویداء، ۱۰ تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. شهر سویداء واقع در جنوب سوریه که عمدتا دروزی‌نشین است.

این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که به گفته ۲ منبع امنیتی محلی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، ۲ غیرنظامی در درگیری‌ها میان گروه‌های مسلح محلی و نیروهای دولتی در غرب شهر سویداء کشته شدند.

به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، شهر سویداء و سایر بخش‌های این استان جنوبی تحت کنترل گروه‌های مسلح محلی قرار دارد.

این شهر یکی از آخرین مناطق خارج از کنترل دولت انتقالی سوریه است که از زمان برکناری بشار اسد، رئیس جمهور سابق در سال ۲۰۱۴، تلاش می‌کند کنترل خود را بر کل خاک سوریه گسترش دهد.