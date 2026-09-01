سفر محرمانه رئیس شاباک به آمریکا در پی انتقال پسر نتانیاهو

جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «دیوید زینی»، رئیس سرویس امنیت داخلی این رژیم (شاباک)، بهصورت محرمانه به واشنگتن سفر کرده و در آنجا با مسئولان اداره تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به افبیآی دیدارهای کاری داشته است تا موضوعاتی که منابع آنها را «موضوعات حساس» توصیف کردهاند، بررسی کند.
تلآویو و واشنگتن جزئیات این سفر یا موضوعات مورد بحث را بهصورت رسمی اعلام نکردهاند.
این سفر همزمان با ادعاهایی مربوط به رخدادی انجام شد که شامل خروج فوری یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی از آمریکا و بازگرداندن وی به سرزمینهای اشغالی بود.
سفر رئیس شاباک به آمریکا به دلیل زمانبندی آن اهمیت ویژهای پیدا میکند، زیرا تنها چند روز پس از خروج یائیر نتانیاهو از خاک آمریکا انجام شد.
بر اساس گزارش شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی، زینی با همتایان خود در افبیآی دیدار کرده است و منابع تنها پروندههای مطرحشده را «حساس» توصیف کردهاند، بدون آنکه محتوای آنها را فاش کنند.