امیر جهانشاهی: پدافند هوایی از ارکان اقتدار دفاعی ایران است

جوان آنلاین: امیر علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، طی پیامی، سالروز تشکیل پدافند هوایی را به امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، امیر سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلامعلیکم
دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیا (ص)، یادآور نقش راهبردی و تعیینکننده این قرارگاه در صیانت از آسمان امن ایران اسلامی و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور است.
پدافند هوایی با اتکا به ایمان، دانش، تخصص و روحیه جهادی کارکنان مؤمن و ولایتمدار خود، همواره یکی از ارکان اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران بوده و در سالهای دفاع مقدس و عرصههای مختلف دفاع از میهن، کارنامهای درخشان از ایثار، مجاهدت و جانفشانی را به ثبت رسانده است.
امروز نیز به برکت هدایتهای داهیانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، تلاش شبانهروزی و هوشمندانه رزمندگان پدافند هوایی در کنار سایر نیروهای مسلح، ضامن صیانت از آسمان کشور و استمرار امنیت و آرامش ملت شریف ایران اسلامی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام پدافند هوایی و تبریک این مناسبت به جنابعالی، فرماندهان، مسئولان و آحاد کارکنان غیور قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیا (ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همرزمان عزیزتان را در مسیر تحقق آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و صیانت از حریم هوایی کشور مسئلت دارم.