کد خبر: 1377117
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹
سیاست » اخبار کلی

امیر جهانشاهی: پدافند هوایی از ارکان اقتدار دفاعی ایران است

امیر جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در پیامی تأکید کرد: پدافند هوایی با اتکا به ایمان، دانش، تخصص و روحیه جهادی کارکنان مؤمن و ولایتمدار خود، همواره یکی از ارکان اقتدار دفاعی ایران بوده است.

جوان آنلاین: امیر علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، طی پیامی، سالروز تشکیل پدافند هوایی را به امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، امیر سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام‌علیکم

دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، یادآور نقش راهبردی و تعیین‌کننده این قرارگاه در صیانت از آسمان امن ایران اسلامی و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور است.

پدافند هوایی با اتکا به ایمان، دانش، تخصص و روحیه جهادی کارکنان مؤمن و ولایتمدار خود، همواره یکی از ارکان اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران بوده و در سال‌های دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف دفاع از میهن، کارنامه‌ای درخشان از ایثار، مجاهدت و جانفشانی را به ثبت رسانده است.

امروز نیز به برکت هدایت‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، تلاش شبانه‌روزی و هوشمندانه رزمندگان پدافند هوایی در کنار سایر نیروهای مسلح، ضامن صیانت از آسمان کشور و استمرار امنیت و آرامش ملت شریف ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام پدافند هوایی و تبریک این مناسبت به جنابعالی، فرماندهان، مسئولان و آحاد کارکنان غیور قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همرزمان عزیزتان را در مسیر تحقق آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و صیانت از حریم هوایی کشور مسئلت دارم.

برچسب ها: امیر جهانشاهی ، ارتش ، پدافند هوایی
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