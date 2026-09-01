«مرد بیمار اروپا» زیر تیغ بحران انرژی

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی تلگراف نوشت: آلمان به تازگی به طرز شگفت انگیزی نشانه های بهبود اقتصادی را بروز داد. اعتماد مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و کسب و کارها بار دیگر از سرگرفته شد و کارخانه ها سفارش های بیشتری داشتند و اقتصاد این کشور سریع ترین رشد را از سال ۲۰۲۲ تجربه کرد. با این حال این سناریو در پیش‌بینی‌های اکثر اقتصاددانان برای سال ۲۰۲۶ جایی نداشت. آلمان که زیر بار هزینه‌های بالای انرژی، رقابت بی‌رحمانه چین و انبوهی از تشریفات اداری دست‌ و پنجه نرم می‌کند، همواره با لقب «بیمار اروپا» شناخته می‌شود. با این حال، هیچ‌کس به ‌درستی نمی‌داند که آیا این بیمار از بستر برخواهد خاست یا خیر.

به گزارش ایرنا، آلمان در برابر پرتگاه کمبود گاز قرار دارد که می تواند صورتحساب های انرژی برای خانوارها و صنایع را که هم اکنون نیز تحت فشار هستند، افزایش دهد. این امر خطر بازگرداندن اقتصاد این کشور به رکود عمیق را در بر دارد.

اگر زمستان امسال هوا ملایم باشد، آلمان ممکن است بتواند با دشواری از آن عبور کند. اما اگر دماسنج عددی پایین را نشان دهد، کسب و کارها و مصرف کنندگان ممکن است با وضعیت اقتصادی دردناکی مواجه شوند.

فردریش مرتس صدر اعظم آلمان با اشتیاق نظاره گر این ترمومتر است زیرا این کشور از رقابت سالانه تابستانی خود برای پر کردن به موقع تانکرهای ذخیره گاز برای فصل زمستان عقب افتاده است.

مقدار گاز ذخیره شده در تاسیسات گازی این کشور در این فصل سال نسبت به رکورد سال ۲۰۰۹ به پایین ترین سطح رسیده است.

تانکرهای گاز در آلمان فقط به اندازه ۵۱ درصد از ظرفیت خود پر شده اند. قرار بود ابتدای ماه نوامبر، این ظرفیت به ۷۰ درصد برسد اما بیشتر پیش بینی ها نشان می دهد که تا موعد تعیین شده بعید است که ظرفیت تانکرها از ۶۰ درصد عبور کند.

آلمان با توجه به فاصله گرفتن از انرژی هسته ای و زغال سنگ به شکل قابل توجهی به انرژی باد و گاز متکی است بنابراین در صورت افزایش تقاضا در زمستان سرد و در صورتی که باد قادر به چرخاندن توربین ها نباشد، این کشور مجبور خواهد شد کمبود انرژی خود را با خرید گاز از بازارها تامین کند.

این می تواند برای آلمان دردناک باشد. قیمت های گاز اروپا بواسطه بسته شدن تنگه هرمز در نتیجه تهاجم آمریکا به ایران به بالاترین سطح نسبت به اولین زمستان بعد از جنگ روسیه و اوکراین رسیده است.

در ماه های زمستان قبل از جنگ ایران که در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) آغاز شد، قیمت گاز بین ۳۰ تا ۴۰ یورو در هر مگاوات ساعت بود اما در ماه گذشته قیمت گاز با افزایش ۲۰ درصدی به ۷۰ یورو رسید.

حمد حسین تحلیگر شرکت «کیتال اکونومیکس» پیش بینی کرده که قیمت ها در مقطعی از سال جاری به ۶۰ یورو برسد.

بنابراین خرید گاز به قیمت دو برابر زمستان سال گذشته می تواند هزینه عمده فروشی انرژی را افزایش دهد. این در حالیست که خانوارهای آلمانی تاکنون یک سوم بیشتر نسبت به میانگین پرداخت خانوارها و کسب و کارها در اتحادیه اروپا هزینه برق پرداخت کرده اند. فروش خرده فروشی ها در آلمان و بازده صنعتی نیز در سال گذشته کاهش یافته و در زمره ضعیف ترین ها در سطح اقتصاد کشورهای گروه هفت قرار دارد.

با توجه به این که رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سال فقط ۰.۳ درصد بوده است، مرتس به هیچ وجه نمی تواند اجازه دهد هزینه های انرژی بیش از این افزایش یابند.

آلمان سیاستی را در پیش گرفته که به بخش خصوصی اجازه می دهد به امور ذخیره سازی و تامین گاز رسیدگی کند. اما به گفته آرتور رگالادو تحلیلگر انرژی از شرکت کپلر، «مشکل اینجاست که جنگ ایران بازارها را واژگون کرده است. از زمان آغاز جنگ، تجار انتظار داشتند عبور گاز قطر از تنگه هرمز به سرعت از سرگرفته شود. بر این اساس، آن ها قیمت های آینده محموله های گازی را که در اواسط فصل زمستان، نسبت به قیمت کنونی گاز که به دلیل بسته بودن تنگه هرگز بالا رفته است، در سطح پایین تر پیش بینی کرده اند.

چالش دیگر این است که خریداران آسیایی که بیشتر به گاز قطر وابسته هستند، برای گاز طبیعی مایع آمریکا بیشتر از آلمانی ها پول پرداخت می کنند.

رگالادو گفت: بازار گاز طبیعی مایع یا «ال ان جی» در آستانه فصل تابستان، فشرده‌تر از حد انتظار است. در طول تابستان، رقابت بسیار شدیدی میان اروپا و آسیا برای محموله‌ها وجود داشت.

در بخش دیگر از این گزارش آمده است: محبوبیت مرتس به مراتب پایین تر از محبوبیت کی یر استارمر نخست وزیر سابقه انگلیس است. اگر خانوارها احساس فشار کنند، او ممکن است به صندوق های عمومی دست اندازی کند و پیشنهاد تعیین سقف قیمت یا تخفیف در صورتحساب ها دهد.

با توجه به این که منابع مالی عمومی آلمان به اندازه فرانسه یا انگلیس گسترده نیست، نگرانی های فزاینده ای درباره کسری دائمی بودجه این کشور وجود دارد.

در صورتی که زمستانی سردی در پیش باشد، این آزمونی برای تلاش مرتس جهت رسیدگی به این مشکل خواهد بود، به ویژه اگر او فصل زمستان را با شکست در انتخابات های کلیدی ایالتی در مقابل حزب راست افراطی «آلمان برای تغییر» آغاز کند. در این صورت صدر اعظم آلمان ممکن است برای زنده نگه داشتن «مرد بیمار اروپا» آماده استفاده از دستگاه شوک دهنده مالی شود.