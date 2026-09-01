کد خبر: 1377114
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

روایت روزنامه پاکستانی از فقدان عقلانیت در کاخ سفید/ ترامپ شکست مقابل ایران را بپذیرد

کاخ سفید روزنامه پاکستانی «داون» نوشت: رفتارهای متناقض مسوولان آمریکایی پس از باخت آنان به جمهوری اسلامی ایران در میدان نبرد بیانگر فقدان عقلانیت در بدنه حاکمیت ایالات متحده و داخل کاخ سفید است درحالی که ایران تسلیم ناپذیر است و ترامپ ضمن تسلیم شکست باید به فکر آبروی خود و کشورش باشد.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی زبان «داون» در سرمقاله خود با عنوان «شش ماه گذشت» نوشت: شش ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌گذرد - ماجراجویی پرهزینه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است. در واقع، تهدید خصومت‌های جدید علی‌رغم تلاش‌های کشورهای منطقه‌ای مانند پاکستان، عمان و قطر برای احیای مذاکرات صلح، همواره وجود دارد.

در ادامه این سرمقاله آمده است: این جنگ یک محاسبه اشتباه در ابعاد ترامپی بوده است و رئیس جمهور آمریکا و گروه جنگ‌طلبان او گزینه‌های «خوب» کمی برای حفظ آبرو و بازگرداندن نیروهای خود به خانه دارند. با وجود هدف قرار گرفتن رده‌های بالای مذهبی، سیاسی و نظامی در چند روز اول جنگ، ایران موفق به دفاع از خود شد و اکنون حاکمیت جمهوری اسلامی تمایلی به عقب‌نشینی ندارند. در عوض، به نظر می‌رسد که آنها آماده‌اند تا بازی طولانی را با آمریکایی‌ها انجام دهند.

«با این حال، ایالات متحده به جای درک اینکه گزینه نظامی علیه تهران شکست خورده است، اکنون جنگ اقتصادی خود علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرده و به کشورهای مستقل هشدار داده که با ایران تجارت نکنند. اگرچه این اقدام بر اقتصاد ایران - که بیش از چهار دهه از تحریم‌ها جان سالم به در برده است - تأثیر خواهد گذاشت، اما بعید است که تهران را وادار به بالا بردن پرچم سفید کند، به طوری که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید: فشار کارساز نیست».

روزنامه پاکستانی داون نوشت: چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری اصلی ایران، این سیاست واشنگتن را قبول نمی‌کند. همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت، پکن «مخالف تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه است». لذا همانطور که ایالات متحده در میدان نبرد نتوانست ایران را شکست دهد، در جبهه اقتصادی نیز شکست می‌خورد.

در ادامه این سرمقاله آمده است: دولت های خردمند از اشتباهات خود درس می‌گیرند. اما ممکن است در حال حاضر عقلانیت در کاخ سفید نایاب باشد، زمان آن رسیده است که ایالات متحده خودخواهی را کنار گذاشته و خود را به یافتن یک راه حل دیپلماتیک با ایران متعهد کند.

روزنامه داون خطاب به ترامپ نوشت: مسئله هسته‌ای بیش از هر تهدید معتبری از سوی ایران، هیاهو و جنجالی بیش نیست، در حالی که مسدود شدن تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوزگری ایالات متحده است و تهران از این آبراه کلیدی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی برای تأمین منافع و امنیت خود استفاده می‌کند.

این روزنامه پاکستانی در پایان خطاب به دونالد ترامپ تاکید کرد: آمریکا به جای ایفای نقش پلیس جهانی باید نقش خود را در خاورمیانه دوباره ارزیابی کند. اجازه دهید کشورهای منطقه - به ویژه ایران و اعراب - به یک چارچوب امنیتی قابل قبول برای هر دو طرف برسند. اگر قرار است صلح بلندمدتی در منطقه برقرار شود، ایالات متحده و اسرائیل باید به تجاوزگری مسلحانه خود علیه کشورهای مستقل پایان دهند و به مردم منطقه اجازه دهند تا بین خود راه‌حل‌هایی پیدا کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کاخ سفید ، ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
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