تحلیلگر عراقی: هدف واشنگتن از تلاش برای خلع سلاح مقاومت، خدمت به اشغالگران است

یک تحلیلگر عراقی ضمن تاکید بر ضرورت حفظ سلاح مقاومت گفت: آمریکا در راستای خدمت به اشغالگران و تحقق اهداف رژیم صهیونیستی به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

جوان آنلاین: « وسام عزیز»، تحلیلگر امور سیاسی، تاکید کرد، تا زمانی که نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در خاک عراق حضور داشته باشند، مقاومت سلاح‌های خود را حفظ خواهد کرد.

وی بیان کرد: مقاومت از چالش‌ها و طرح‌هایی که در پس موضوع خلع سلاح نهفته است، آگاه است. شروط گروه‌های مقاومت اسلامی برای تسلیم سلاح‌ روشن است و آن را به خروج کامل نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی از عراق مشروط کرده‌اند.

وی با اشاره به نقشه‌های آمریکا برای عراق و منطقه،گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و فرستاده‌های او به عراق و منطقه، برنامه‌هایی دارند که هدف از آن پایان دادن به مقاومت و خلع سلاح آن در راستای خدمت به اهداف نتانیاهو است.

او گفت: در سایه حضور اشغالگران آمریکایی، مقاومت در عراق مشروع است و سلاح آن حفظ خواهد شد و تحویل داده نخواهد شد.

گفتنی است که پیش از این نیز «احمد الشمری» نماینده مجلس عراق تاکید کرد که با توجه به خطرات مداوم پیش روی کشور، صحبت از تحویل سلاح‌ مقاومت زود هنگام است و تا زمانی که تهدید آمریکایی - صهیونیستی وجود دارد، سلاح مقاومت باقی خواهد ماند.