محبوبیت ترامپ باز هم سقوط کرد

نتایج نظرسنجی جدید نشان داد که محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رسیدن به فقط ۳۲ درصد، بار دیگر کاهش یافته است.

جوان آنلاین: تارنمای آمریکایی هیل نوشت: با ادامه دار شدن جنگ ایران، نظرسنجی جدید دانشگاه ماساچوست نشان می دهد که محبوبیت ترامپ کاهش جدیدی را ثبت کرده است.

نتایج این نظرسنجی که در سطح ملی و با مشارکت هزار نفر از پاسخ دهندگان انجام شده نشان داد که فقط ۳۲ درصد شرکت کنندگان عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهورشان را قبول دارند.

نظرسنجی اخیر در بازه زمانی بین ۲۱ تا ۲۶ آگوست (۳۰ مرداد تا ۴ شهریور) انجام شده و کاهش یک درصدی در میزان محبوبیت ترامپ نسبت به نظرسنجی دیگر همین دانشگاه در ماه مارس (اسفند) را نشان می دهد.

نتایج نظرسنجی جدید حکایت از آن دارد که تقریبا دو سوم پاسخ دهندگان (۶۴ درصد) عملکرد ترامپ را قبول ندارند که شامل ۵۴ درصد از افرادی است که «قویا» با عملکرد مخالف هستند.

در این نظرسنجی ۶۸ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که رئیس جمهوری آمریکا نتوانسته به خوبی از عهده جنگ ایران بر آید و فقط ۲۵ درصد عملکرد ترامپ در این زمینه را «بسیار خوب» یا تا «نسبتا خوب» توصیف کردند.

نظرسنجی دانشگاه ماساچوست با حاشیه خطای ۳.۵ درصد، در حالی انجام شده که بر خلاف ادعای اولیه ترامپ، جنگ آمریکا علیه ایران که ابتدا قرار بود فقط یک ماه طول بکشد، وارد هفتمین ماه خود شده است.

بیش از نیمی از آمریکایی ها عملکرد ترامپ در مهار تورم را قبول ندارند

هیل نوشت: سایر مسائلی که در ارزیابی محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا تاثیر دارد مساله کنترل تورم است. بیش از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی اخیر گفتند که ترامپ به هیچ وجه عملکرد خوبی در کنترل تورم ندارد و فقط ۲۲ درصد عملکرد رئیس جمهورشان در این حوزه را تا حدی خوب یا بسیار خوب ارزیابی کردند.

شاخص قیمت هزینه های مصرف کننده که معیار فدرال رزور برای ارزیابی تورم است، نشان داد که تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئیه (تیر) ۳.۷ درصد بوده است.

این میزان از تورم، افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ را نشان داد. ترامپ در این ماه با وعده کاهش هزینه کالاهای ضروری به کاخ سفید بازگشت.

نظرسنجی دانشگاه ماساچوست با شرکت ۲۶۲ نفر از آمریکایی های رای دهنده به ترامپ در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۳۶۰ نفر از آمریکایی های رای دهنده به کامالا هریس معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا و ۳۶۱ نفر از کسانی انجام شده که در انتخابات گذشته رای ندادند.

از بین رای دهندگان به ترامپ، ۱۶ درصد گفتند با توجه به تجربیات گذشته، اگر انتخاباتی برگزار شود به هریس رای می دهند، به نامزد حزب ثالث رای می دهند یا کلا از رای دادن صرف نظر می کنند.